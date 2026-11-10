3.92 करोड़ के घोटाले में फंसे 'नागजिला' के सलाहकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' से जुड़े कनसल्टेंट कुलदीप सिंह चंपावत को करीब 3.92 करोड़ रुपये की कथित फाइनैंशियल इर रेगुलैरिटी के मामले में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. यह मामला धर्मा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और महावीर जैन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच तय की गई 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) के कथित उल्लंघन से जुड़ा है. यह आदेश 3 नवंबर 2026 को जस्टिस प्रफुल्ल एस.खुबलकर ने चंपावत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. यह मामला 26 सितंबर 2026 को मुंबई के डी.एन.नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के बाद सामने आया है. शिकायत के मुताबिक दोनों प्रोडक्शन कंपनियों ने सिग्नेचर्ड SOP में बताई गई फाइनैंशियल प्रोसेस का पालन किए बिना 3,92,76,308 रुपये का भुगतान किया गया.

कुलदीप सिंह चंपावत पर क्या आरोप है?

सुनवाई के दौरान, चंपावत की ओर से पेश वकील नितिन प्रधान ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल केवल एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे और उनके पास पेमेंट को मंजूरी देने या जारी करने का अधिकार नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि फाइनैंशियल फैसले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा लिए जाते थे और चंपावत पेमेंट को मंजूरी देने वाली ऑफीशियल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे. इन दलीलों पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट ने पाया कि भुगतान को मंजूरी देने वाली व्यवस्था में चंपावत की कोई खास भूमिका नहीं थी. कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

कोर्ट ने चंपावत को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया

सुरक्षा प्रदान करते हुए, हाई कोर्ट ने चंपावत को 12 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच डी.एन.नगर पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया. उनसे जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है. यह मामला 'नागजिला' से जुड़ी दो प्रोडक्शन कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन से जुड़ी है. कोर्ट का यह आदेश चंपावत की अग्रिम जमानत याचिका और उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा की शर्तों से जुड़ा है. कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच अभी चल रही है.