बॉर्डर 2 से भी ज्यादा लंबी हैं बॉलीवुड की ये 9 फिल्में, एक 56 साल पहले हुई थी सिनेमाघरों में रिलीज

बॉलीवुड फिल्में लोगों का दिल जीत लेती हैं. जब भी कोई बड़ी फिल्म आती हैं तो उससे लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं. पहले के समय में बॉलीवुड में बहुत लंबी फिल्में बना करती थीं मगर बीच में इस चलन को कम कर दिया गया था क्योंकि लोग ज्यादा बड़ी फिल्म थिएटर में देखना पसंद नहीं करते हैं और बोर हो जाते हैं. इस वजह से मेकर्स से छोटी फिल्में बनाने का फैसला लिया था. अब फिर से मेकर्स बड़ी फिल्में बना रहे हैं. बीते कुछ सालों में काफी लंबी फिल्में बनी हैं और ये हिट भी साबित हुई है. इस लिस्ट में सनी देओल की बॉर्डर 2 भी शामिल है. आज आपको बॉलीवुड की उन 10 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनकी टाइमिंग सबसे ज्यादा है.

टॉप 10 लंबी फिल्में

लंबी फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम राज कपूर की मेरा नाम जोकर है. ये फिल्म 4 घंटे 15 मिनट की है. दूसरे नंबर पर एलओसी कारगिल है इसकी टाइमिंग भी सेम वो ही है. तीसरे नंबर संगम 3 घंटे 58 मिनट के साथ अपनी जगह बनाए बैठी है. चौथे नंबर पर आमिर खान की लगान है. लगान की टाइमिंग 3 घंटे 44 मिनट थी. पांचवें नंबर पर धुरंधर 3 घंटे और 34 मिनट के साथ अपनी जगह बनाए बैठी है.

बॉर्डर 2 ने टॉप 10 में बनाई जगह

वहीं छठे नंबर पर बात करें तो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर है. जोधा अकबर को बहुत पसंद किया गया था. इस फिल्म की टाइमिंग 3 घंटे 33 मिनट है. सातवें नंबर पर करण जौहर की कभी खुशी कभी गम है. ये फिल्म आज भी लोगों का दिल जीतती है. इसकी टाइमिंग 3 घंटे 30 मिनट है. आठवें नंबर पर हम आपके हैं कौन है. इस फिल्म की टाइमिंग 3 घंटे 26 मिनट है. नौवें नंबर पर रणबीर कपूर की एनिमल है. एनिमल की टाइमिंग 3 घंटे 21 मिनट थी और आखिरी में 10वें नंबर पर सनी देओल की बॉर्डर 2 है. इस फिल्म की टाइमिंग 3 घंटे 9 मिनट है. ये फिल्म आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है.