बादशाह की दूसरी शादी की इनसाइड फोटोज वायरल, जानिए कौन हैं उनकी दूसरी पत्नी?

Badshah Wedding Photos: रैपर बादशाह (आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया) ने हाल ही में गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है. उनकी नई दुल्हन पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी हैं. इस खबर को लेकर अभी तक बादशाह या ईशा की तरफ से कोई कनफर्मेशन नहीं आई है लेकिन बादशाह की सास और ईशा की मां की इंस्टाग्राम पोस्ट इशारा दे रही है कि बादशाह अब हैप्पिली मैरिड हैं. ईशा की मां ने इंस्टाग्राम पर 10 तस्वीरें और वीडियो शेयर की. इनमें कपल को जयमाला डालते, अग्नि के सामने बैठे और बादशाह को ईशा की मांग में सिंदूर भरे दिख रहे हैं. करीबी रिश्तेदार उन्हें आशीर्वाद देते नजर आए. बादशाह और ईशा ने खुद अभी कोई फोटो शेयर नहीं किया है.

कौन है ईशा रिखी?

ईशा रिखी की उम्र 32 साल है, जबकि बादशाह 40 साल के हैं. यानी ईशा उम्र में उनसे 8 साल छोटी हैं. दोनों पिछले चार साल से डेट कर रहे थे. उनकी मुलाकात एक पार्टी में कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जहां म्यूजिक के प्रति सेम इंट्रेस्ट उन्हें करीब लेकर आया. ईशा रिखी का असली नाम भी ईशा रिखी ही है. वह चंडीगढ़ और मुंबई में रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. सोनू सूद, करण कुंद्रा, अली गोनी, आस्था गिल जैसी हस्तियां उन्हें फॉलो करती हैं. वह अक्सर फोटोज और रील्स शेयर करती रहती हैं.

करियर की बात करें तो ईशा ने मॉडलिंग से शुरुआत की और फिर पंजाबी सिनेमा में कदम रखा. साल 2013 में आई फिल्म ‘जट बॉयज पुट जट्टन दे' से उनका डेब्यू हुआ, जिसमें सिप्पी गिल और ओम पुरी जैसे कलाकार थे. इसके बाद उन्होंने ‘हैप्पी गो लकी', ‘मेरे यार कमीने', ‘व्हाट द जट्ट!!' और ‘अरदास' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया. बॉलीवुड में भी उन्होंने 2018 में ‘नवाबजादे' से एंट्री की, जिसमें वरुण धवन, राघव जुयाल और पुनीत पाठक मुख्य भूमिका में थे.

बादशाह की पहली शादी

बादशाह की पहली शादी 2012 में जस्मीन मसीह से हुई थी. 2017 में उनकी बेटी जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह का जन्म हुआ. 2020 में दोनों का तलाक हो गया. उसके बाद जस्मीन अपनी बेटी के साथ लंदन चली गईं. बादशाह अब भी अपनी बेटी से मिलते रहते हैं और अक्सर उनके साथ फोटोज शेयर करते हैं. बादशाह की दूसरी शादी तलाक के छह साल बाद हुई है. फिलहाल कपल की तरफ से कोई ऑफीशियल बयान नहीं आया है.

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