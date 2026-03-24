बादशाह ने कर ली शादी? सोशल मीडिया पर वायरल हुई नई दुल्हन की फोटो, जानें कौन थी सिंगर की पहली पत्नी

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है. इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि बादशाह ने शादी कर ली है. तस्वीर के मुताबिक सिंगर-रैपर बादशाह ने पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी से शादी कर ली है. हाल ही में ईशा की मां पूनम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनसे पता चलता है कि दोनों अब शादीशुदा हैं. इन तस्वीरों में बादशाह और ईशा अपने परिवारवालों की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं.

तस्वीरों में बादशाह ने ब्राउन कलर का कुर्ता और सुनहरे रंग का साफा पहना है, वहीं ईशा ट्रेडिशनल लाल रंग के सलवार-सूट में नजर आ रही हैं. कुछ तस्वीरों में दोनों को शादी की माला पहने हुए भी देखा जा सकता है. दूसरी तस्वीरों में यह जोड़ा मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देता दिख रहा है. अपनी पोस्ट के कैप्शन में ईशा की मां ने लिखा, "भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें 🙌 🧿❤️."

यहां देखें बादशाह की शादी की तस्वीर:

हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बादशाह या ईशा, दोनों में से किसी ने भी अब तक अपनी शादी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है.

बादशाह और ईशा के रिश्ते का सफर

बादशाह और ईशा पिछले करीब चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, दोनों की मुलाकात एक पार्टी में एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी और दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. ईशा रिखी एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2013 में फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टां दे' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में सिप्पी गिल और ओम पुरी समेत कई कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी. इस एक्ट्रेस ने 2018 में फिल्म 'नवाबजादे' से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें वरुण धवन, राघव जुयाल और पुनीत पाठक भी नजर आए थे.

कौन थी बादशाह की पहली पत्नी

बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी. हालांकि दोनों ने 2020 में अपनी राहें अलग कर लीं. दोनों मिलकर अपनी बेटी जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह की परवरिश करते हैं. 2024 में, बादशाह ने बताया कि जैस्मीन के साथ उनके रिश्ते में क्या दिक्कतें आई थीं. उन्होंने बताया कि हालांकि दोनों ने साथ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शादीशुदा जिंदगी उनकी बेटी के लिए 'ठीक नहीं' थी.

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"हम दोनों ने सब कुछ आजमाया. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दे दिया. हम इसलिए अलग हो गए क्योंकि यह हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं था. मुझे अपने बच्चे से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन उतनी बार नहीं, क्योंकि वह लंदन में रहती है." बादशाह ने ये बातें 'प्रखर के प्रवचन' पॉडकास्ट में कही थी.

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