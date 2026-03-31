अलका याग्निक के लिए सुनना हुआ मुश्किल, बॉलीवुड की सुर कोकिला नहीं गा पा रहीं गाने, बोलीं- ऑफर आते हैं लेकिन

2024 में जानी-मानी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने फैंस को अपनी सेहत से जुड़ी एक अपडेट देकर हैरान कर दिया था. जब उन्होंने बताया कि वह सुनने की एक रेयर कंडिशन से जूझ रही हैं. इसकी वजह से उन्हें लाइमलाइट से दूरी बनानी पड़ी. अब अपनी सेहत से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट में सिंगर ने माना कि वह "अभी भी" इस बीमारी से परेशान हैं. NDTV के साथ एक इंटरव्यू में सिंगर ने सुनने की दुर्लभ बीमारी (सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस) से अपनी जंग के बारे में एक नया अपडेट दिया. सिंगर इस बारे में बात करने में हिचकिचा रही थीं लेकिन उन्होंने यह भी माना कि वह "अभी भी" इस बीमारी से जूझ रही हैं. अपनी बीमारी की वजह से ही उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया. अलका ने इंटरव्यू में कहा, "कंपोजर कभी-कभी मेरे पास आते हैं. लेकिन मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूं."

बता दें कि अलका याग्निक की आवाज आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में सुनाई दी थी, जो 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उन्होंने 'नरम कालजा' गाना गाया था, जिसे ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था. इसी साल की शुरुआत में अलका को भारत सरकार की तरफ से 'पद्म भूषण' सम्मान से नवाजा गया था. बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस सम्मान की उम्मीद पहले से थी? इस पर सिंगर ने कहा, "सच कहूं तो नहीं. जब भी यह मिलता है, तो इसका स्वागत ही होता है."

अलका याग्निक ने 2024 में पहली बार बताई थी अपनी तकलीफ

2024 में अलका ने इंस्टाग्राम पर बताया था कि वह सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस से जूझ रही हैं. अलका ने अपने नोट में लिखा, "मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए. कुछ हफ्ते पहले जब मैं फ्लाइट से बाहर निकली, तो अचानक मुझे लगा कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. इस घटना के बाद के कुछ हफ्तों में हिम्मत जुटाकर, अब मैं उन सभी दोस्तों और शुभचिंतकों के लिए अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती हूं, जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आजकल कहीं नजर क्यों नहीं आ रही हूं. मेरे डॉक्टरों ने इसे 'सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस' बताया है, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है...यह अचानक लगा एक बड़ा झटका है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी."

उस समय, उन्होंने आगे कहा था, "जैसे-जैसे मैं इस सच्चाई को अपनाने की कोशिश कर रही हूं, कृपया अपनी दुआओं में मुझे याद रखें." गायक ने आगे 'बहुत तेज म्यूजिक और हेडफोन के संपर्क' के प्रति एक चेतावनी भी दी.

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