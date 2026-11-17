हिंदी सिनेमा में गोविंदा का अपना एक अलग अंदाज रहा है. उनकी कॉमेडी, शानदार डांस और रोमांटिक अदाओं ने 90 के दशक में दर्शकों को खूब दीवाना बनाया. इसी दौर का एक गाना है ‘मेरी गोरी-गोरी बाहें', जो साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म ‘बनारसी बाबू' का है. इस गाने में गोविंदा के साथ साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री राम्या कृष्णन नजर आई थीं, जिन्हें आज दर्शक ‘बाहुबली' की शिवगामी के नाम से भी पहचानते हैं. गाने में दोनों की जोड़ी और कुमार सानू-अलका याग्निक की आवाज का खूबसूरत मेल देखने को मिला था. करीब तीन दशक बाद भी यह गीत पुराने गानों के शौकीनों को खूब पसंद आता है.

शहरी मेम बनीं राम्या कृष्णन, गांव के छोरे बने गोविंदा

‘मेरी गोरी-गोरी बाहें' में गोविंदा और राम्या कृष्णन की केमिस्ट्री देखने लायक है. फिल्म में राम्या का किरदार एक मॉडर्न लड़की का है, जबकि गोविंदा देसी अंदाज में नजर आते हैं. दोनों के बीच की नोकझोंक और रोमांटिक अंदाज गाने को मजेदार बनाते हैं. राम्या कृष्णन को हिंदी दर्शकों ने बाद में फिल्म ‘बाहुबली' में राजमाता शिवगामी के दमदार किरदार में खूब पसंद किया. हालांकि, इस गाने में उनका बिल्कुल अलग और चुलबुला रूप देखने को मिलता है.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज ने बनाया हिट

इस गाने की लोकप्रियता में कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज का बड़ा योगदान रहा. दोनों गायकों ने अपनी सुरीली आवाज से गीत को रोमांटिक रंग दिया. 90 के दशक में इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए थे. ‘बनारसी बाबू' का संगीत आनंद-मिलिंद ने तैयार किया था. उस समय रोमांटिक गानों में इन गायकों की आवाज का अलग ही जादू चलता था और ‘मेरी गोरी-गोरी बाहें' भी इसी दौर की याद दिलाता है.

क्या थी फिल्म ‘बनारसी बाबू' की कहानी?

डेविड धवन के निर्देशन में बनी ‘बनारसी बाबू' में गोविंदा और राम्या कृष्णन के अलावा कादर खान, शक्ति कपूर और बिंदू जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. फिल्म की कहानी एक सीधे-सादे बनारसी युवक भोला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी में एक मॉडर्न लड़की आती है. इसके बाद गलतफहमियों, प्यार और कॉमेडी का सिलसिला शुरू होता है. फिल्म में गोविंदा ने अपने हास्य और रोमांटिक अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन किया. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने आज भी 90 के दशक के संगीत प्रेमियों को उस दौर की याद दिलाते हैं.

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