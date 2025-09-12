विज्ञापन

भोजपुरी का वो खूबसूरत गाना, जिसे गाकर पीएम मोदी भी हुए भावुक, सिंगर रातों-रात हुआ फेमस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम अचानक भावुक मोड़ ले लिया, जब उन्होंने मां को याद करते हुए भोजपुरी का मशहूर गीत गुनगुनाया. मंच से गूंजा – “केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई… जग में बिना केहू सहाई ना होई…”

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम अचानक भावुक मोड़ ले लिया, जब उन्होंने मां को याद करते हुए भोजपुरी का मशहूर गीत गुनगुनाया. मंच से गूंजा – “केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई… जग में बिना केहू सहाई ना होई…” ये गीत गाया था बिहार के सिवान जिले के गायक आलोक पांडेय गोपाल ने. जैसे ही मोदी जी ने उनका नाम और गीत का जिक्र किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर उनका नाम छा गया. मोदी जी के भाषण के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लोगों ने आलोक पांडेय गोपाल के गाने जमकर शेयर किए. यूज़र्स ने लिखा – “पीएम मोदी ने जिस गाने को गाया, उस गायक को अब पूरा देश जानता है.”

आलोक पांडेय गोपाल को लगातार DM आने लगे और देश-विदेश से फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई. विदेशों से भी मिली रही बधाइयां अमेरिका, दुबई और मॉरीशस में बसे भोजपुरी समाज ने भी उनसे संपर्क किया. लोगों ने कहा – “मोदी जी ने आपका गाना गाकर हम प्रवासियों का दिल जीत लिया.”

आलोक पांडेय गोपाल गायक ने कहा – “ये गीत मैंने मां को समर्पित किया था. आज जब प्रधानमंत्री ने मंच से इसे गाया, तो यह मेरे लिए किसी अवॉर्ड से कम नहीं. रातों-रात यह सम्मान मुझे दुनिया भर से मिला.” अब आलोक पांडेय गोपाल न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश और प्रवासी दुनिया में चर्चा का नाम बन गए हैं.

