आम्रपाली दूबे की भोजपुरी फिल्म 'सास बहू यमराज' का फर्स्ट लुक आउट,  जानें फिल्म से जुड़े डिटेल्स 

एस आर के म्यूजिक प्रा. लि. प्रस्तुत विक्रांत सिंह और आम्रपाली दुबे स्टारर भोजपुरी फिल्म “सास बहू यमराज” का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, जिसने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. पारिवारिक ताने-बाने और सामाजिक संदेश से भरपूर इस फिल्म का ट्रेलर 04 जनवरी को एस आर के म्यूजिक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा. फर्स्ट लुक में फिल्म की कहानी की झलक के साथ कलाकारों के दमदार किरदारों की झांकी देखने को मिलती है, जिससे यह साफ है कि फिल्म मनोरंजन के साथ मजबूत कंटेंट भी पेश करेगी.फिल्म के निर्माता रोशन सिंह हैं, जबकि निर्देशन की कमान संभाली है संजय श्रीवास्तव ने.

निर्माता रौशन सिंह ने फिल्म “सास बहू यमराज” के फर्स्ट लुक को भव्य बताते हुए कहा कि यह फिल्म कंटेंट प्रस्तुति और तकनीक के लिहाज से दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आने वाली है. उन्होंने कहा कि फर्स्ट लुक को जिस तरह का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे पूरी टीम का उत्साह और बढ़ गया है. रौशन सिंह ने आगे कहा कि कल जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, तब दर्शकों को खुद अंदाजा लग जाएगा कि नए साल 2026 की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा में किस तरह धमाकेदार होने वाली है. उन्होंने भरोसा जताया कि यह फिल्म पारिवारिक दर्शकों को खास तौर पर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी प्रभावी ढंग से पिरोया गया है. रौशन सिंह ने कहा कि बेहतरीन कलाकारों की मजबूत टीम, शानदार संगीत और दमदार कहानी के कारण “सास बहू यमराज” नए साल की बड़ी फिल्मों में अपनी खास जगह बनाने जा रही है.

फिल्म में विक्रांत सिंह और आम्रपाली दुबे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जिनकी जोड़ी इस फिल्म में धमाल मचाते नज़र आने वाली है. इनके साथ फिल्म में समर्थ चतुर्वेदी, अयाज खान, श्रद्धा नवल, विद्या सिंह, साहिल सिद्दीकी, ऋतु चौहान, अनुषा शर्मा, दीप्ति तिवारी सहित कई अनुभवी और युवा कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. कलाकारों की यह बड़ी टीम फिल्म को और भी भव्य बनाती है.

कहानी प्राणनाथ द्वारा लिखी गई है, जो पारिवारिक रिश्तों के उतार-चढ़ाव को नए अंदाज़ में प्रस्तुत करती है. संगीत ओम झा का है और गीतों को प्यारे लाल यादव, शेखर मधुर, धरम हिंदुस्तानी और नृपजीत सिंह ने लिखा है, जो फिल्म को संगीतमय मजबूती देते हैं. फिल्म के पी आर ओ रंजन सिन्हा हैं.

तकनीकी पक्ष की बात करें तो सिनेमैटोग्राफी सिद्धार्थ सिंह, एडिटिंग संतोष हरवाड़े, कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी और पोस्ट प्रोडक्शन Humming Bird VFX द्वारा किया गया है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर असलम सुरती ने तैयार किया है. कुल मिलाकर “सास बहू यमराज” एक ऐसी भोजपुरी फिल्म के रूप में सामने आ रही है, जो पारिवारिक ड्रामा, भावनाओं और मनोरंजन का संतुलित पैकेज लेकर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है.