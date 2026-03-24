जब धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की शादी में पत्नी को लहंगा देने से डिजाइनर ने किया था इनकार, आप मेरे डिजाइन पहनने लायक नहीं हैं

बॉलीवुड में आज हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है आदित्य धर का. फिल्म ‘धुरंधर' और अब ‘धुरंधर 2' की जबरदस्त कामयाबी ने आदित्य को सच में बॉलीवुड का धुरंधर बना दिया है. बड़े-बड़े एक्टर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक उनकी तारीफ रहे हैं. हाल में बाहूबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने भी आदित्य के निर्देशन की तारीफ की थी. आदित्य और उनकी पत्नी यामी गौतम को उनकी सादगी और लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है. अपनी शादी के दौरान भी दोनों बेहद साधारण कपड़ो में और बिना किसी तामझाम के नजर आए थे. उनकी सादगी ही उन्हें दूसरे से अलग बनाती है. यामी गौतम में एक बार बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी डिजाइनर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था.

डिजाइनर ने नहीं दिया अपना लहंगा

यामी गौतम ने बताया है कि एक बार इंडस्ट्री के एक बड़े डिजाइनर ने उन्हें अपना लहंगा देने से मना कर दिया था. यामी ने बताया कि एक बड़े डिजाइनर ने कहा कि एक खास लहंगा उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बनी कि उनका डिजाइन किया लहंगा पहन सकें. उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में कुछ "बड़े डिज़ाइनर" ऐसे हैं जो अपने कपड़े हर किसी को नहीं देते. क्योंकि आप कोई 'खास हस्ती' नहीं हैं. यह पूरा सिस्टम ही ऐसा है. यामी ने बताया कि जब उनसे ये बात कही गई थी तो उन्हें बहुत बुरा लगा था.