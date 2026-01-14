श्रद्धा कपूर उदयपुर में बनेंगी राहुल मोदी की दुल्हनिया? एक्ट्रेस के भाई सिद्धांत कपूर बोले- मेरे लिए यह...

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पेज पर उनकी शादी को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. इस पूरे मामले में श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर का रिएक्शन भी चर्चा में रहा. जब उनसे इस खबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कमेंट किया, “यह मेरे लिए भी खबर है.” उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं.

श्रद्धा के जवाब ने बढ़ाया सस्पेंस



हाल ही में श्रद्धा कपूर फैंस के साथ ऑनलाइन चैट कर रही थीं. इसी दौरान एक फैन ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया कि वह शादी कब करेंगी. इस पर श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं करूंगी, मैं जल्द ही शादी करूंगी.” उनके इस जवाब ने फैंस को हैरान कर दिया और लोग इसे शादी का इशारा मानने लगे. इसके अलावा, एक ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशनल वीडियो में भी उसने बार-बार शादी के बारे में पूछा गया, जिन पर श्रद्धा ने हल्के-फुल्के और मजेदार जवाब देकर फैंस का दिल जीत लिया.

श्रद्धा और राहुल मोदी का वीडियो

कुछ समय पहले श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें राहुल कैमरे से उनका चेहरा ज़ूम इन और जूम आउट करते दिखे. वीडियो में श्रद्धा मजाक में “हट” कहती नजर आईं. दोनों की केमिस्ट्री को देखकर फैंस काफी खुश हुए. इससे पहले भी दोनों को डिनर डेट, अंबानी परिवार के प्री-वेडिंग फंक्शन और प्राइवेट स्क्रीनिंग में साथ देखा जा चुका है.

फिल्मों में भी बिजी हैं श्रद्धा कपूर

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर इन दिनों फिल्म “ईथा” की शूटिंग के लास्ट फेज में हैं. यह फिल्म फेमस तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी से प्रेरित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च तक शूटिंग पूरी होगी, जिसके बाद अप्रैल में वह फिल्म “नागिन” की शूटिंग शुरू करेंगी.





