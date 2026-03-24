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Sundar Poonam Teaser : सुंदर पूनम के टीजर ने लोगों के उड़ाए होश, दुल्हन के लिबास में सान्या मल्होत्रा दिखी खौफनाक और रहस्यमयी 

Sundar Poonam Teaser : फिल्म में एक नया शादीशुदा जोड़ा कश्मीर हनीमून पर जाता है. इस दौरान उनके अचानक लापता होने की खबर सामने आती है. इसके साथ ही दुल्हन पूनम से जुड़ा हैरान करने वाला सच भी सामने आता है. फिल्म की कहानी दर्शकों को चौंका देगी.

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Sundar Poonam Teaser : सुंदर पूनम के टीजर ने लोगों के उड़ाए होश, दुल्हन के लिबास में सान्या मल्होत्रा दिखी खौफनाक और रहस्यमयी 
Sundar Poonam Teaser : सुंदर पूनम के टीजर ने लोगों के उड़ाए होश
नई दिल्ली:

Sundar Poonam Teaser : बॉलीवुड में इन दिनों ऐसी फिल्मों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिनका कंटेंट दमदार हो. दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां भी देखना चाहते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ सकें.  इसी कड़ी में सान्या मल्होत्रा की आने वाली रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'सुंदर पूनम' की चर्चा जोरों पर है. एक्ट्रेस ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसे लेकर फैंस में काफी उत्साह देखा जा रहा है. सान्या मल्होत्रा ने इस खास मौके की झलक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है. उन्होंने फिल्म की शुरुआत करने से पहले मुहूर्त पूजा की और इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं. इन तस्वीरों में फिल्म का क्लैपबोर्ड नजर आ रहा है. इसके अलावा, वह को-स्टार्स के साथ कुछ कैंडिड मोमेंट्स वाले फोटो क्लिक करवाती दिख रही हैं.

वहीं एक वीडियो में सान्या आरती करती हुई नजर आ रही है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक छोटा सा कैप्शन लिखा- 'सुंदर पूनम फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है.' इस फिल्म का निर्देशन पुलकित कर रहे हैं.वहीं फिल्म में सान्या के साथ आदित्य रावल भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. यह प्रोजेक्ट प्राइम वीडियो के 2026 के स्लेट का हिस्सा है.

हाल ही में फिल्म मेकर्स ने 'सुंदर पूनम' का फर्स्ट लुक वीडियो जारी किया था, जिसमें सान्या मल्होत्रा दुल्हन बनी नजर आई. वीडियो में देखा जा सकता है कि सान्या के किरदार पूनम का फोन लगातार रिंग हो रहा है, जिसमें सुंदर और राजू नाम के नंबर से फोन आ रहे हैं. आखिर में दुल्हन बनी सान्या मुस्कुराती है और इसके बाद एक खबर की आवाज सुनाई देती है कि एक शादीशुदा जोड़ा कश्मीर में गायब हो गया.

फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो 'सुंदर पूनम' में लव स्टोरी के साथ-साथ सस्पेंस और क्राइम का तड़का भी देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है. कहा जा रहा है कि यह 2025 में सामने आए एक चर्चित हनीमून मर्डर केस पर आधारित हो सकती है, जिसमें शादी के तुरंत बाद एक कारोबारी की हत्या कर दी गई थी.

इस फिल्म में एक नया शादीशुदा जोड़ा कश्मीर हनीमून पर जाता है. इस दौरान उनके अचानक लापता होने की खबर सामने आती है. इसके साथ ही दुल्हन पूनम से जुड़ा हैरान करने वाला सच भी सामने आता है. फिल्म की कहानी दर्शकों को चौंका देगी.
 

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