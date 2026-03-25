रणवीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर को चार महीने में दूसरी बार दी पटखनी, फैन्स बोले- इस जनरेशन के बेस्ट एक्टर

बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के फिल्मी करियर और एक्टिंग स्किल्स को लेकर अक्सर तुलना होती रहती है. सोशल मीडिया पर दोनों ही एक्टर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और अक्सर ही दोनों के फैंस इस बात पर भिड़ जाते हैं कि इनमें से कौन बेस्ट एक्टर है. अब हाल ही में ‘धुरंधर 2' रिलीज होने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर रणवीर और रणबीर के फैंस आपस में झगड़ पड़े हैं और अपने फेवरेट एक्टर का जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस की किंग बनी हुई है. ऐसे में कोई ‘हमजा' की तारीफों के पुल बांध रहा है, तो कोई ‘एनिमल' के ‘रणविजय सिंह' की शानदार एक्टिंग याद दिला रहा है. चलिए हम आपको बताते हैं फैंस क्या-क्या कह रहे हैं?

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रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के फैन्स आपस में भिड़े

Fairs I was wrong Ranbir Kapoor doesnt have this range. pic.twitter.com/QZRL9BvARv — cheesepaglu (@jethiyo7) March 24, 2026

एक यूजर ने एक्स अकाउंट पर रणवीर सिंह के कुछ किरदारों का कोलाज पोस्ट कर के लिखा ‘मैं गलत था...रणबीर कपूर के पास ये रेंज नहीं है'. इस पोस्ट को री शेयर करते हुए एक अन्य यूजर ने रणबीर कपूर के अच्छे किरदारों का कोलाज पोस्ट किया और लिखा ‘हां इनकी ये रेंज नहीं है...क्योंकि ये इससे भी अच्छे हैं.'





Ranveer Singh? Absolute BEAST mode. Jaskirat/Hamza is his career-best;rage, swag, layers, emotion, everything on point. He settles the debate once and for all: #Ranveer >>> #Ranbir in this space. No contest. Fire performance ???? @RanveerOfficial — Reality Politics (@realitypol) March 21, 2026

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘धुरंधर में रणवीर सिंह ने एक्टिंग की मास्टर क्लास दिखाई है. गुस्सैल रोल, एक्शन, असली इमोशन दिखाकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी वर्सिटैलिटी को मैच करना मुश्किल है.' यूजर के इस पोस्ट पर रणवीर सिंह के फैन ने लिखा, ‘ये सब कहना बंद करो. रणबीर कपूर शानदार हैं ‘एनिमल' उनकी मुश्किलों फिल्मों में से एक हैं. ‘धुरंधर' में रणवीर ने अच्छा काम किया है, लेकिन आप रणबीर कपूर पर सवाल कर रहे हैं? वो ‘रामायण' पर काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आसान नहीं है.'

Stop Saying #RanbirKapoor would have not nailed #Dhurandhar2‌TheRevenge. He is brilliant and his range has no limit. He did Animal which is although very tough one. Everyone doubted him. Agree Ranveer is good in Dhurandhar but you are questioning Ranbir Kapoor ? He is already… https://t.co/9BBLfOgMYB — Mr Anjana (@AnjanaRockstar) March 24, 2026

एक यूजर ने लिखा, ‘क्योंकि मैं रणवीर कपूर का फैन हूं इसलिए मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे रणवीर सिंह के बारे में पूछ रहे हैं. मेरे लिए ‘एनिमल' कमाल थी और ‘धुरंधर' भी बहुत अच्छी है.'

A lot of friends asking about #RanveerSingh's performance—maybe because I'm a die-hard #RanbirKapoor fan.



But I love cinema more than any actor. Why compare?



Animal was amazing. #Dhurandhar is amazing too. Both deserve their flowers. — theshana (@TheShaana) March 24, 2026

एक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर रणबीर और रणवीर सिंह की फोटो पोस्ट कर लिखा ‘रणवीर सिंह हमेशा इस जनरेशन के बेस्ट एक्टर रहेंगे इस बात में कोई डिबेट ही नहीं है.'

Ranveer Singh will always be the“best actor of this generation” No debate! pic.twitter.com/wYP0nXYQKN — Stutii (@Sam0kayy) March 20, 2026

रणवीर सिंह? एकदम 'बीस्ट मोड' में! जसकीरत/हम्जा उनके करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन रोल है. गुस्सा, स्वैग, गहराई, इमोशन सब कुछ एकदम सटीक. उन्होंने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. इस मामले में रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का कोई मुकाबला ही नहीं. जबरदस्त परफॉर्मेंस.'

धुरंधर 2 ने पहले छह दिन में ही बजाया एनिमल का बैंड

'धुरंधर 2' का शानदार प्रदर्शन जारी है, और इसका कुल इंडिया ग्रॉस 692.67 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि इंडिया नेट 580.11 करोड़ हो गया है. अभी तो पहला ही हफ्ता है. अगर तुलना करें, तो ‘एनिमल' ने अपने लाइफटाइम में दुनियाभर में 915.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जिसमें 660.00 करोड़ इंडिया ग्रॉस, 255.00 करोड़ ओवरसीज़ और 553.87 करोड़ इंडिया नेट शामिल थे.

Ranveer Singh? Absolute BEAST mode. Jaskirat/Hamza is his career-best;rage, swag, layers, emotion, everything on point. He settles the debate once and for all: #Ranveer >>> #Ranbir in this space. No contest. Fire performance ???? @RanveerOfficial — Reality Politics (@realitypol) March 21, 2026

वहीं बात करें रणबीर कपूर की तो एक्टर आखिरी बार 2023 में फिल्म ‘एनिमल' में नजर आए थे जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में गर्दा उड़ा दिया था. फिल्म ने इंडिया में 556.36 करोड़ कमाए थे, वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 917.82 करोड़ रहा था. लेकिन ‘धुरंधर' की कमाई को देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि इस फिल्म ने एनिमल को बड़े ही आराम से पछाड़ दिया है.