शाहरुख-प्रभास को पछाड़ रणवीर सिंह बने नए बॉक्स ऑफिस किंग, 3000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले पहले एक्टर

अब इस बात में कोई शक नहीं है कि रणवीर सिंह अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं. बॉक्स ऑफिस पर उनके ज़बरदस्त जलवे और देश भर के दर्शकों का दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस के दम पर, उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है. वह कोविड के बाद के दौर में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय मेल स्टार बन गए हैं. यह उपलब्धि इसलिए और भी खास है क्योंकि यह सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, यह उनके प्रभाव के बारे में है.

रणवीर सिंह 3000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले स्टार

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में रणवीर की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हुई है. दर्शकों और क्रिटिक्स ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इमोशनल गहराई और किरदारों में पूरी तरह ढल जाने के उनके हुनर को सराहा है. इंटेंसिटी से लेकर इमोशन्स तक, उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है जिसने उनकी बादशाहत को और मजबूत कर दिया है. कोविड के बाद का उनका सफर '83' से शुरू हुआ, जिसने दुनिया भर में 184.36 करोड़ की कमाई की, इसके बाद 'जयेशभाई जोरदार' ने 24.1 करोड़ और 'सर्कस' ने 39.6 करोड़ बटोरे. भले ही इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स अलग-अलग रहा, लेकिन इन्होंने दिखाया कि रणवीर नए एक्सपेरिमेंट्स करने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटते. इसके बाद उन्होंने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के साथ एक बड़ी सफलता हासिल की, जिसने ग्लोबली 348.89 करोड़ कमाए.

धुरंधर ने बदली रणवीर सिंह की किस्मत

​लेकिन असली गेम तो 'धुरंधर' ने बदला. यह फिल्म एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने दुनिया भर में चौंकाने वाले 1354.84 करोड़ बटोरे और रणवीर को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया. इसी कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए 'धुरंधर 2' ने तो बात ही कुछ अलग लेवल पर पहुँचा दी है. अपने सिर्फ 8 दिनों के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 1088.2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, और यह भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर है. इन छह रिलीज़ के साथ, रणवीर सिंह का कोविड के बाद का कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 3039.99 करोड़ हो गया है. यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उन्हें सबसे ऊपर ले आती है, वह शाहरुख खान (2704.07 करोड़) और प्रभास (2393.29 करोड़) से भी आगे निकल गए हैं.

रणवीर बने पैन इंडिया सुपरस्टार

​यह सिर्फ नंबरों की जीत नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि रणवीर सिंह अब एक पैन-इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं, एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्में दर्शकों को जोड़ती हैं और जिसकी एक्टिंग की तारीफ के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिलती है. 'धुरंधर 2' की जिस तरह की ज़बरदस्त दौड़ जारी है, उसे देखते हुए 4000 करोड़ का आंकड़ा अब कोई दूर का सपना नहीं लगता, बल्कि भारतीय सिनेमा के इस नए 'बादशाह' के अगले चैप्टर की शुरुआत जैसा है.

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