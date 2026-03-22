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Ranveer Singh नहीं, राकेश बेदी है असली धुरंधर, 12 साल पहले की थी भविष्यवाणी, पुराना वीडियो वायरल

राकेश बेदी ने लगभग 12 साल पहले लोकप्रिय टीवी शो 'कुबूल है' में एक दिलचस्प किरदार निभाया था. मजेदार बात यह है कि उनका ऑन-स्क्रीन नाम 'धुरंधर वाटावडेकर' था.

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Ranveer Singh नहीं, राकेश बेदी है असली धुरंधर, 12 साल पहले की थी भविष्यवाणी, पुराना वीडियो वायरल
Ranveer Singh नहीं, राकेश बेदी है असली धुरंधर
नई दिल्ली:

राकेश बेदी इन दिनों आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और अब 'धुरंधर: द रिवेंज' की जबरदस्त सफलता के बाद मिल रही तारीफों का लुत्फ उठा रहे हैं. वहीं उनका एक पुराना क्लिप वायरल हो गया है. राकेश बेदी ने लगभग 12 साल पहले लोकप्रिय टीवी शो 'कुबूल है' में एक दिलचस्प किरदार निभाया था. मजेदार बात यह है कि उनका ऑन-स्क्रीन नाम 'धुरंधर वाटावडेकर' था, जो अब 'धुरंधर' के क्रेज की वजह से वायरल हो रहा है.

'क़ुबूल है' में मुख्य भूमिका में करण सिंह ग्रोवर थे, जिन्होंने असद का किरदार निभाया था और सुरभि ज्योति ने जोया का किरदार निभाया था. शो के कुछ एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीड कपल की नकली सगाई होती है. राकेश बेदी अपना परिचय एक अफसर 'धुरंधर वाटावडेकर' के तौर पर देते हैं. एक क्लिप, जिसमें वह यह साबित करते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, अब ऑनलाइन वायरल हो रही है.

जब रणवीर सिंह ने कहा कि अगर 'धुरंधर 2' 1,000 करोड़ रुपये कमाती है, तो राकेश बेदी 500 करोड़ रुपये के हकदार हैं.
दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी, जो 'धुरंधर' फ़्रैंचाइजी में अपने शानदार अभिनय से सुर्खियों में आए हैं, उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने तक की सबसे बड़ी तारीफ की है. 'इंडिया पॉडकास्ट्स' पर बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि रणवीर ने उनसे कहा था कि अगर फिल्म 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती है, तो वह 500 करोड़ रुपये के हकदार हैं.  

रणवीर सिंह के साथ अपनी केमिस्ट्री के बारे में पूछे जाने पर, राकेश बेदी ने कहा, "बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही. जब मेरा आखिरी दिन था... तब रणवीर ने माइक अपने हाथ में लिया और कहा कि अगर यह फ़िल्म 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो उसमें से 500 करोड़ राकेश जी की वजह से होंगे. सेट पर बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी.  

राकेश ने आगे कहा, "एक कैरेक्टर एक्टर के लिए इससे बड़ी इज़्ज़त और क्या हो सकती है? डायरेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, 'राकेश जी, जब आपकी शूटिंग का आखिरी दिन आएगा ना, तो मैं रो पड़ूंगा! सर, मैं आपको बहुत याद करूंगा.' पूरी फ़िल्म में ऐसा ही माहौल बना रहा.  राकेश बेदी इस फ़्रैंचाइजी में जमील का किरदार निभा रहे हैं—जो कराची का एक शातिर और तिकड़मबाज राजनेता है.

 'धुरंधर' के सीक्वल में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मज़ारी के 'शेर-ए-बलूच' और लयारी के बेताज बादशाह बनने की कहानी दिखाई गई है. इसमें जसकीरत सिंह रंगी से हमजा बनने तक के उसके सफर को भी दिखाया गया है.  
 

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