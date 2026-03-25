Dhurandhar 2: फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी के लोगों ने भी की एक्टिंग, ‘धुंरधर 2’ के इस एक्टर ने खोला राज, बोले- वो लोग सेट देख हैरान थे

'धुरंधर 2' के एक्टर अभय अरोड़ा ने आदित्य धर की फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर्स के होने की अटकलों पर बात की है. उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भीड़ वाले कुछ सीन्स में सचमुच ऐसे लोग शामिल थे जो मूल रूप से ल्यारी के हैं. यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे दर्शकों और समीक्षकों, दोनों से ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की जबरदस्त स्टार कास्ट ने इसे और भी खास बना दिया है. अभय अरोड़ा ने फिल्म में गैंगस्टर अरशद पप्पू के छोटे भाई यासिर का किरदार निभाया है. अभय ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भीड़ वाले कई सीन्स में लियारी से जुड़े स्थानीय लोगों को शामिल किया गया था.

अभय अरोड़ा ने क्या कहा?

अटकलों पर जवाब देते हुए अभय ने NDTV से कहा, "बैंकॉक में भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो असल में ल्यारी के रहने वाले हैं. जब वे सेट पर आए, तो उन्होंने कहा, 'यह तो बिल्कुल ल्यारी जैसा लग रहा है.' वे बैंकॉक के ही रहने वाले हैं. हमने इन सीन्स के लिए स्थानीय कलाकारों को ही चुना था- जैसे भीड़ में शामिल लोग, पीछे से गुजरते लोग, और स्टेज पर खड़े होकर हौसला बढ़ाने वाले लोग. इन सभी लोगों को बैंकॉक में ही कास्ट किया गया था, और उनमें से कुछ लोग सचमुच पाकिस्तान के ल्यारी से ताल्लुक रखते हैं."

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उन्होंने आगे बताया कि ल्यारी के माहौल से उनकी जान-पहचान ने सीन्स को ज्यादा असली दिखाने में कैसे मदद की. उन्होंने कहा, "वे सेट पर मौजूद हर छोटी-बड़ी चीज से खुद को जोड़ पा रहे थे. मैंने देखा कि कुछ लोग तो बहुत हैरान थे; वे कह रहे थे, 'आप लोगों में से कोई भी कभी ल्यारी नहीं गया है, लेकिन आपने जिस तरह से हर छोटी-बड़ी चीज का ध्यान रखा है, वह सचमुच कमाल का है.'"

'धुरंधर 2' के बारे में

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. रिलीज होने के महज छह दिनों के अंदर ही इसने भारत में 575 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. Sacnilk के मुताबिक, फ़िल्म की भारत में कुल कमाई (Gross) अभी 687.43 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, फ़िल्म ने विदेशों में भी 231.57 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे इसकी दुनिया भर में कुल कमाई (Worldwide Gross) बढ़कर 919 करोड़ रुपये हो गई है. मंगलवार को, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने 56.55 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल इंडिया कलेक्शन 575.67 करोड़ रुपये हो गया.

फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जबकि आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अन्य अहम किरदारों में नज़र आ रहे हैं. यह फिल्म पांच भाषाओं - हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ हुई थी.