7 साल की उम्र में छोड़ा घर, फुटपाथ पर ब्यूटी प्रोडक्ट बेच किया गुजारा, कहलाई टीवी की फेवरेट बहू, एक्टिंग छोड़ बनी नेता

कामयाबी का सफ़र कभी भी आसान नहीं होता. अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. एंटरटेनमेंट जगत में भी कई ऐसे स्टार हैं, जिन्होंने ढेरों मुश्किलों का सामना किया लेकिन आज अपना मुकाम हासिल कर लिया है. आज, हम एक ऐसी मज़बूत शख़्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में कई परेशानियां देखीं. आज वह बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था. 7 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी मां के साथ घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी मां एक बेटा पैदा नहीं कर पाई थीं. उनकी दो बहनें हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई नई दिल्ली में की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.

उनके पिता का नाम अजय कुमार मल्होत्रा ​​और मां का नाम शिबानी बागची है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मॉडलिंग से की और 1998 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया. बाद में, 2000 में उन्होंने 'हम हैं कल आज कल और कल' के साथ टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रखा. वह 15 सालों तक टेलीविज़न इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं और हम सभी उन्हें टीवी की सबसे आदर्श बहू के तौर पर जानते हैं. वह हैं तुलसी विरानी.

जी हां, हम स्मृति ईरानी की ही बात कर रहे हैं. हम सभी ने उन्हें एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में बहुत पसंद किया. उन्होंने तुलसी के किरदार को सबसे यादगार बना दिया और उस शो से जुड़ी हर बात आज भी सभी के जेहन में ताजा है.उन्होंने 'थोड़ी सी ज़मीन और थोड़ा सा आसमान' को को-प्रोड्यूस भी किया है. इस अभिनेत्री ने 'ये है जलवा' नाम के एक शो को होस्ट भी किया है.

वह 'रामायण', 'विरुद्ध', 'तीन बहुरानियां', 'मनीबेन.कॉम' और ऐसे ही कई दूसरे शो का हिस्सा रही हैं. अब वह राजनीति में हैं. वह 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 17.4 करोड़ रुपये है. उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो, उनकी शादी ज़ुबिन ईरानी से हुई है. उनके दो बच्चे हैं - ज़ोहर और ज़ोइश. स्मृति, ज़ुबिन की दूसरी पत्नी हैं.