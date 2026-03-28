कौन हैं हमजा की सास शबनम जमाली, 5 तस्वीरों में देख जमील जमाली की पत्नी की खूबसूरती

आजकल हर तरफ आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 की चर्चा है. फिल्म के हर किरदार को लोग प्यार कर रहे हैं. ऐसा ही एक किरदार है शबनम का, जिसे गितिका गंजू धर ने निभाया है. फिल्म में वह सारा अर्जुन की मां बनी हैं. गितिका न सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि देश की जानी मानी टीवी होस्ट भी हैं. उन्होंने देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई है और कभी वह कैमरापर्सन बनने का सपना देखा करती थी, उनकी चाहत कैमरे के आगे नहीं बल्कि पीछे काम करने की थी.

गितिका गंजू धर कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और सेना के संस्थानों से शुरुआती पढ़ाई की है. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह दिल्ली चली गईं, जहां उन्होंने शुरू में बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया में रुचि के कारण जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की. इस विश्वविद्यालय को देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है.

ऐसे मिला पहला मौका

2000 में गितिका के करियर में एक अचानक मोड़ आया, जब एक टेलीविजन क्रू की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें एक बॉलीवुड म्यूज़िक शो के लिए TV एंकर के तौर पर अपना पहला काम करने का मौका मिला. हालांकि वह पहले कैमरे के पीछे काम करना चाहती थी लेकिन एक बार करने के बाद उन्हें इस काम में ही मजा आने लगा.

किए 3000 से ज्यादा शोज

इन सालों में, गितिका ने दो दर्जन से ज़्यादा टेलीविज़न शो होस्ट किए, जिनमें चित्रहार, मेरी सहेली, ज़ायके का सफ़र और एग्जीक्यूटिव क्लास जैसे लोकप्रिय प्रोग्राम शामिल है. टेलीविज़न के साथ-साथ, वह बड़े पैमाने पर होने वाले लाइव इवेंट्स में भी एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं, और उन्होंने पूरे भारत और विदेशों में 3,000 से ज़्यादा शो होस्ट किए. 2005 तक, बताया जाता है कि वह हर महीने लगभग 20 हाई-प्रोफ़ाइल टीवी और स्टेज असाइनमेंट संभाल रही थीं.

2007 में, गितिका ने अपने बहुत ज़्यादा काम वाले करियर से ब्रेक लेने का फ़ैसला किया और कुछ समय के लिए काम से दूर हो गईं. 2009 में उन्होंने एक कश्मीरी बैंकर से शादी की और एक साल बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ.

एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम

2012 तक, गीतिका काम पर लौटने के लिए तैयार थीं. करियर में ब्रेक के बाद महिलाओं को अक्सर जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके बावजूद उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को फिर से सफलतापूर्वक बनाया और उन्हें 'भारत निर्माण अवॉर्ड' से भी सम्मानित किया गया. हाल के सालों में, उन्होंने धीरे-धीरे एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 'तनाव सीज़न 2', 'आर्या सीजन 2 और लाल सिंह चड्ढा' जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया. वहीं अब धुरंधर में अपने किरदार को लेकर वह चर्चा में हैं.