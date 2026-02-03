बॉर्डर के बाद अब कोर्ट में दहाड़ेंगे सनी देओल, धुरंधर के रहमान डकैत को पहली ही मुलाकात में जोरदार पंच

नेटफ्लिक्स ने घोषणा की है कि वह एक दमदार लीगल ड्रामा 'इक्का' लेकर आ रहा है, जिसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम और दिया मिर्जा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म एक वकील की कहानी है, जिसे मजबूरन एक हत्या के आरोपी का बचाव करना पड़ता है. यह आरोपी वही व्यक्ति है जो इस वकील से पहले भी उलझ चुका है. अब वकील को अपनी हर चाल, चाहे नैतिक हो या अनैतिक, इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि केस जीत सके, क्योंकि हारने पर उसे अपनी सारी कीमती चीजें खोने का खतरा है.

'इक्का' की टीम ने एक बयान में कहा, 'हम नेटफ्लिक्स के लिए अपना दूसरा ओरिजिनल 'इक्का' पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जो 'महाराज' के बाद आ रहा है और जिसे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था. इस स्क्रिप्ट पर कई साल से काम चल रहा था और यह दो पुराने दुश्मनों के बीच एक रोमांचक मुकाबले के रूप में सामने आती है. एक टॉप वकील को उस व्यक्ति का बचाव करना पड़ता है जिसके साथ उसके और उसकी पत्नी के अतीत में कई दर्दनाक यादें जुड़ी हैं. यह एक बेरहम थ्रिलर है जिसमें भावनात्मक गहराई, एक पिता की अपनी परिवार की रक्षा के लिए सिद्धांतों को भी दांव पर लगाने की जिद, और शैतान से सौदा जैसी स्थितियां हैं. वैचारिक टकराव इस हाई-ऑक्टेन बैटल को पहले पल से आखिरी फ्रेम तक रोमांचक बनाते हैं, जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स की भरमार है. फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम, दिया मिर्जा, संजीदा और ज्योति जैसे शानदार कलाकार हैं.'

1997 में आई बॉर्डर के बाद यह अक्षय खन्ना और सनी देओल की पहली फिल्म है. यह मौका दर्शकों के लिए खास होगा. निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा (हिचकी, महाराज) के निर्देशन में बनी यह एक्शन-थ्रिलर लीगल ड्रामा नेटफ्लिक्स पर 2026 में रिलीज होगी. शूटिंग हाल ही में पूरी हो चुकी है और यह OTT पर सीधे रिलीज होने वाली हाई-वोल्टेज कहानी है, जिसमें परिवार, सिद्धांत, बदला और कोर्टरूम की जंग का मिश्रण है.