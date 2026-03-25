जब फराह ने विद्या बालन से कहा था डांस तुम्हारे बस की बात नहीं, एक्ट्रेस ने मंजुलिका बन आमी जे तोमार पर किया ऐसा डांस कर दी बोलती बंद

विद्या बालन अपनी शानदार फिल्मों के लिए जानी जाती है. एक के बाद एक उन्होंने कई हिट फिल्में दी है. वह हिट की गारंटी मानी जाती है. हालांकि एक समय ऐसा था जब एक्ट्रेस को लेकर लोगों के मन में सवाल थे. फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने ऐसे ही एक वाकये को याद किया है. उन्होंने भूल भुलैया के दिनों को याद किया है. उन्होंने विद्या बालन का आइकॉनिक डांस परफॉर्मेंस मेरे ढोलना को याद करते हुए कहा, यह विद्या बालन के करियर का एक अहम मोड़ बन गया. उसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, एक्ट्रेस ने अपनी डांसिंग स्किल पर उठ रहे सवाल के बावजूद शानदार परफॉर्मेंस दी थी. Variety India के साथ एक खास बातचीत में प्रियदर्शन ने याद किया कि कैसे एक्ट्रेस ने उन्हें बताया था कि उनकी फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर फराह खान ने एक बार उनसे कहा था कि वह डांस नहीं कर सकतीं, लेकिन जब मेरे ढोलना आया तो खुद फराह ने उनके काम की तारीफ की.

डांस के लिए 35-40 दिनों तक प्रैक्टिस की

फिल्ममेकर ने कहा, "यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक समय ऐसा था, जब लोग सोचते थे कि विद्या बालन डांस नहीं कर सकतीं. और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर लूंगी. विद्या ने सिर्फ इस गाने को करने के लिए 35-40 दिनों तक प्रैक्टिस की." प्रियदर्शन ने आगे कहा, "और उनके साथ डांस करने वाले थे विनीत राधाकृष्णन, जो देश के बेहतरीन क्लासिकल डांसर्स में से एक हैं. लेकिन विद्या ने उनकी एनर्जी को पूरी तरह मैच किया.