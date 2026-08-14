आदिवासी की पहचान, दक्षिण राजस्थान की सियासत, UCC बिल से आया नया मोड़
राजस्थान सरकार 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में UCC बिल पेश करेगी. सरकार ने आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने इसे आदिवासी पहचान में विभाजन की कोशिश बताते हुए विरोध जताया है.
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देश आजाद होने वाला था... उन आखिरी 48 घंटों में महात्मा गांधी ने क्या लिखा, क्या कहा?
जब हिंदुस्तान स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था तो दूसरी तरफ गांधी लोगों को शांति, संयम और इंसानियत का संदेश दे रहे थे.
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80th Independence Day: आजादी की पूर्व संध्या पर भारत और पाकिस्तान में क्या हो रहा था?
आजादी की पूर्व संध्या पर दिल्ली और कराची में जश्न का माहौल तो था लेकिन बंटवारे के गम ने इसे थोड़ा फीका कर दिया था. आजादी से पहले ही दोनों देशों में हत्याएं और हिंसा के दौर जारी था.
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दो घूंट पानी के लिए रोज जान पर खेलते बच्चे, नोएडा में गरीबों की दर्दनाक तस्वीर
नोएडा सेक्टर-78 के पास झुग्गी बस्ती में रहने वाले सैकड़ों लोग पिछले कई महीनों से एक लीक हो रही पाइपलाइन से नाले के अंदर उतरकर पानी भरने को मजबूर हैं. पढ़िए ये ग्राउंड रिपोर्ट.
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मॉनसून सत्र का लेखा-जोखा- सबकी जीत हुई, संसद की हार हुई
पिछले कुछ दशकों के रुझान बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक ढांचे के सबसे ऊपरी हिस्से, यानी संसद को कमजोर करने की साजिश में चुपचाप शामिल हो गई हैं. उन्होंने जवाबदेह लोकतंत्र के इस मंदिर को दरकिनार करना सीख लिया है और दूसरे तरीकों से चुनाव जीत रही हैं.
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सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान... कागजी शेर साबित होगा 'इस्लामी नाटो'! फिर भी भारत को कर लेनी चाहिए ये तैयारी
मक्का समझौते में पाकिस्तान सिर्फ पैसे के चक्कर में शामिल हुआ है. उसकी हालत फिल्म 'दिल धड़कने दो' के उस पंजाबी बिजनेसमैन जैसी है, जो कंगाली की कगार पर होकर भी एक महंगी क्रूज यात्रा पर जाता है. ताकि कोई अमीर आदमी उसकी डूबती कंपनी में पैसा लगा दे.
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Explained: पायलटों के ड्रग टेस्ट को लेकर क्या है नियम, कब रद्द होता है लाइसेंस?
चार साल पहले DGCA ने विमानन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रग टेस्ट से जुड़े कुछ नियम बनाए थे.
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पाकिस्तान के झांसे में कैसे आ गया था बलूचिस्तान, एक आजाद रियासत ने मार ली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी?
अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बलूचिस्तान चार प्रमुख रियासतों कलात, खारान, लसबेला और मकरान में बंटा हुआ था. अंग्रेजों ने 1876 की ऐतिहासिक संधि के तहत कलात की स्वतंत्र और संप्रभु स्थिति को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था.
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पंजाब में BJP-अकाली का साथ आना क्या AAP, कांग्रेस के लिए बन सकता है चुनौती? आंकड़ों में समझें
पंजाब की राजनीति में बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है. 1990 के दशक की शुरुआत में दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़े, लेकिन 1996 में अकाली दल के मोगा डिक्लेरेशन के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक नजदीकी बढ़ी.
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ग्राउंड रिपोर्ट: पर्ची के लिए कतार, डॉक्टर के लिए कतार, दवाओं के लिए कतार... ESIC के अस्पताल को खुद चाहिए उपचार
नोएडा के सेक्टर-24 स्थित ESIC अस्पताल में मरीजों को रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर और दवा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. पढ़िए ये ग्राउंड रिपोर्ट.
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Opinion: अचानक इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हैं पाकिस्तानी जनरल? मुनीर गैंग में सब ठीक नहीं है
पाकिस्तान में सेना अभूतपूर्व तौर से अलोकप्रिय हो चुकी है. पाकिस्तान जनरलों के हाथ से हालात निकलते जा रहे हैं.