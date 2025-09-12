पृथ्वी नारायण शाह से युवराज हृदयेंद्र तक, नेपाल के राजशाही की पढ़िए पूरी कहानी

1951 में राणा शासन खत्म हो गया. राजा त्रिभुवन ने शाह राजवंश की सत्ता बहाल की. राजा त्रिभुवन ने प्रजातंत्र की स्थापना की कोशिश की, लेकिन पूर्ण लोकतंत्र लागू नहीं हो सका. 1955 में उनकी मृत्यु हो गई.

राजा महेंद्र ने 1960 में पंचायत व्यवस्था लागू की, जिसमें राजा के पास व्यापक शक्तियां थीं. महेंद्र ने भारत और चीन से संतुलित संबंध बनाए. नेपाल को यूएन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय किया. यह व्यवस्था 1990 तक चली.

1990 में नेपाल में फिर से जनांदोलन हुआ. राजा बीरेंद्र ने पंचायत व्यवस्था खत्म करके बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र लागू किया. दार्जिलिंग में पढ़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रहे बीरेंद्र एक लोकप्रिय राजा थे. उन्होंने नेपाल को स्थिर और आधुनिक बनाने की कोशिश की.

2001 का शाही नरसंहार

राजा बीरेंद्र की शादी 1970 में ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी शाह से हुई. उनके तीन बच्चे थे- दीपेंद्र, श्रुति और निरंजन. 1 जून 2001 को काठमांडू में शाही परिवार के निवास नारायणहिती पैलेस में पूरा परिवार इकट्ठा था. खबरें बताती हैं कि बीरेंद्र के बेटे दीपेंद्र एक साधारण परिवार की लड़की देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार राजी नहीं था.

इसका गुस्सा दीपेंद्र ने नारायणहिती पैलेस में हुई पार्टी में निकाला. दीपेंद्र एक-दो ड्रिंक लेकर चले गए. थोड़ी देर बाद फौजी वर्दी में, दो असॉल्ट राइफल लेकर लौटे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

इस गोलीकांड में पिता बीरेंद्र, मां ऐश्वर्य, भाई निरंजन, बहन श्रुति और 5 अन्य रिश्तेदार मारे गए. इसके बाद दीपेंद्र ने खुद को गोली मार ली. तीन दिन बाद दीपेंद्र की मौत हो गई. इसके बाद बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे और 2008 में राजशाही खत्म होने तक राजा रहे.

नेपाल का लोकतंत्र, और असलियत

नेपाल में राजशाही के खिलाफ आंदोलन 1996 में ही शुरू हो गया था. करीब 10 वर्षों तक चले माओवादी सशस्त्र आंदोलन के दौरान 17 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे. यह संघर्ष 2006 में एक शांति समझौते के साथ खत्म हुआ और 240 साल पुरानी राजशाही की सत्ता खत्म हो गई. 2008 में नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप लिया. 2008 से 2025 तक 17 साल के दौरान नेपाल में 14 बार सरकारें बनीं. ज्यादातर सरकारें गठबंधन की रहीं. कोई भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई.

भ्रष्टाचार, कुशासन से जनता का मोहभंग

पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे नेता बार-बार सत्ता में आते रहे. ओली 4 बार, प्रचंड 4 बार और देउबा 2 बार प्रधानमंत्री रहे. बीच-बीच में माधव कुमार नेपाल, झाला नाथ खनल, बाबूराम भट्टराई, सुशील कोईराला भी सरकार में रहे. लेकिन नेपाल का लोकतांत्रिक सफर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के साये में जकड़ा रहा. सरकारी ठेकों में घोटाले, भर्तियों में पक्षपात और अंतरराष्ट्रीय सहायता के दुरुपयोग जैसे आरोप बार-बार लगे. जनता का इतना मोहभंग हुआ कि राजशाही की वापसी की मांग रह-रहकर जोर पकड़ती रहती है.

नव युवराज में दिखती है नई उम्मीद

नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र अब एक आम नागरिक की तरह जिंदगी बिता रहे हैं. उनके बेटे पारस का बेटा हृदयेंद्र शाह नेपाल के Gen Z में भी काफी पॉपुलर हैं. 30 जून 2002 को जन्मे हृदयेंद्र काठमांडु के लिंकन स्कूल से पढ़ाई के बाद अमेरिका के बोस्टन से मास्टर्स कर रहे हैं. उनका काफी समय विदेश में बीता है. राजा ज्ञानेंद्र ने राजशाही खत्म होने से पहले हृदयेंद्र को भावी राजा घोषित कर दिया था. उन्हें नव युवराज की उपाधि दी गई थी. नेपाल के कई लोगों को उनमें लोकप्रिय राजा बीरेंद्र की छवि नजर आती है.