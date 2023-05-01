विज्ञापन

अंशुला कपूर ने शेयर की वो तस्वीरें जिन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहती थीं वो

आज हम आपको बोनी कपूर की लाडली अंशुला कपूर की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो पहले तो अंशुला को नहीं पसंद थीं लेकिन अब खुद को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये तस्वीरें शेयर कीं.

  • बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर सेल्फ एक्सेप्टेंस और बॉडी पॉजिटिविटी पर बात की.
  • अंशुला ने अपने नैचुरल लुक को अपनाने के अपने सफर के बारे में खुलकर बात की अपने हाथों की ढीली स्किन से लेकर अपनी डबल चिन और आंखों के आसपास की झुर्रियों तक.
  • अर्जुन कपूर की बहन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, साथ ही सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में एक पॉजिटिव कमेंट भी किया.
  • पर्सनल लाइफ की बात करें तो अंशुला कपूर ने हाल ही में 2 अक्टूबर को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली.
  • अंशुला और रोहन ने फैमिली और अपने करीबियों के बीच रोके की रस्म पूरी की.
  • अंशुला के इस खास मौके पर उनकी मां मोना शौरी की भी एक झलक देखने को मिली.
