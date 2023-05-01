विज्ञापन

उस हीरो की 5 फोटो, जो कभी नहीं देता फ्लॉप, रिपोर्टर ने बताया था- नहीं है हीरो मटीरियल

एक्टर प्रदीप रंगनाथन को हाल ही में एक रिपोर्टर ने कहा कि वह हीरो मटीरियल नहीं हैं, जिस पर एक्टर सारथ कुमार ने रिएक्शन दिया.

  • एक्टर प्रदीप रंगनाथन वो एक्टर हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी हैं.
  • प्रदीप रंगनाथन कोमाली, लव टुडे और ड्रैगन में नजर आ चुके हैं, जो कम बजट में बनी थी और ब्लॉकबस्टर पर हिट रही.
  • इस दीवाली पर डूड रिलीज हो रही है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन नजर आने वाले हैं. इसके चलते वह चर्चा में हैं.
  • लेकिन हाल ही में प्रदीप रंगनाथन को रिपोर्टर द्वारा यह कहा गया कि वह हीरो मटीरियल नहीं हैं.
  • बॉडीशेम करने वाले इस सवाल पर एक्टर सारथ कुमार ने रिएक्शन दिया और कहा यहां पर सभी हीरो हैं. एक व्यक्ति जो समाज का फायदा करता है वह एक हीरो है.
