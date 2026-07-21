मास्क थमाया, छाता दिया... दिल्ली में Gen Z के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी इंसानियत की अनकही कहानियां

सेंट्रल दिल्ली सोमवार को बैनरों से पटी हुई थी. हर तरफ युवाओं का सैलाब दिखाई दे रहा था. राजधानी के मुख्य इलाकों में जाने वाले हर बड़े रास्ते पर हजारों छात्र खड़े हुए थे. नीट पेपर लीक के विरोध में 'कॉकरोच जनता पार्टी' की तरफ से बुलाए गए इस विशाल विरोध-प्रदर्शन का माहौल किसी आम राजनीतिक रैली जैसा नहीं, बल्कि किसी आने वाले तूफान की आहट जैसा लग रहा था.

एक पत्रकार के तौर पर, उस भीड़ के बीच जाने का अनुभव बहुत ही टेंशन भरा था. आंसू गैस के घने धुएं और नारों के शोर के बीच, असली कहानी किसी गुस्से की नहीं बल्कि शांत और उस मानवीय संवेदना की कहानी थी, जो इस विरोध के बीच सोचना भी मुश्किल था. टीवी कैमरों की नजर छात्रों के टकराव पर थी. इस विरोध के बीच मैंने संवेदना के तीन ऐसे पल देखे जो खबरों में दिखाए ही नहीं गए.

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जंतर-मंतर पर इंसानी ढाल

दिन की शुरुआत जंतर-मंतर से हुई, जो भारत में विरोध प्रदर्शनों का ऐतिहासिक केंद्र है; वहां हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था. जैसे-जैसे समय बीतता गया, थकान की जगह गहरी हताशा ने ले ली. कुछ उग्र गुटों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स से हिंसक झड़प की और मीडिया कर्मियों (जिनमें मैं भी शामिल थी) के प्रति भी अपना गुस्सा जाहिर किया.

PTI फोटो.

'न्याय के लिए आए हैं, हिंसा के लिए नहीं

इससे पहले कि अफरा-तफरी बेकाबू हो जाती, भीड़ का असली चरित्र सामने आया. छात्र प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने तुरंत प्रदर्शनकारियों और प्रेस के बीच एक इंसानी दीवार बना ली. उन्होंने अपने साथियों को पीछे खींचकर और मार्च के माहौल को बदलकर टकराव को शांत किया. एक छात्र ने मजबूती से चिल्लाकर कहा, "हम यहां न्याय के लिए आए हैं, हिंसा के लिए नहीं," और इस तरह तुरंत पैदा हुए खतरे को टाल दिया. उस तनावपूर्ण पल में यह साफ हो गया कि अपने गहरे गुस्से के बावजूद, यह पीढ़ी अपने मकसद की गरिमा की पूरी शिद्दत से रक्षा करती है.

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आंसू गैस के बीच उम्मीद की किरण

दोपहर तक, विरोध का केंद्र रायसीना रोड की ओर बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. लोगों की मांगें और बढ़ गई. युवा अब शिक्षा नीति में पूरी तरह बदलाव की मांग करने लगे. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी. तीखे धुएं की वजह से आंखें बंद हो रही थीं, दम घुट रहा था और कैमरा चालू रखने में मुश्किल हो रही थी. मैं पूरी तरह बेबस थी. तभी, सफ़ेद धुएं के बीच से दो लड़कियां सामने आईं. बिना कुछ कहे, उन्होंने मेरे हाथ में एक नया मास्क थमा दिया और मेरी जलती हुई आंखों पर साफ पानी डाला. जहां बाकी सब लोग बचाव के लिए भाग रहे थे, वहीं ये दो अनजान लड़कियां एक पत्रकार की मदद के लिए रुकीं. रायसीना रोड की तपती सड़क पर इंसानियत धुएं से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई.

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मॉनसून में मिली पनाह

विरोध प्रदर्शन का आखिरी अध्याय राजनीतिक गुस्से ने नहीं, बल्कि मॉनसून के बादलों ने लिखा. जब राजधानी में मूसलाधार बारिश होने लगी, तो भी प्रदर्शन नहीं रुका और न ही मेरा ब्रॉडकास्ट रुका. पूरी तरह भीगने के बाद, मैंने अपने कपड़ों से रिकॉर्डिंग के सामान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही. तभी एक युवा प्रदर्शनकारी लड़की आई, जिसकी उम्र 25 के करीब थी. वह पूरी तरह भीग चुकी थी, फिर भी वह मेरे पास आई और अपना छाता मेरी ओर बढ़ा दिया. जब मैंने उसे मना करने की कोशिश की, तो वह बस मुस्कुरा दी. उसने सादगी से कहा, "आप दुनिया को हमारी कहानी बता रही हैं, इसकी जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है." बाद में, मैं उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई और मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं उसे उसका छाता वापस नहीं दे सकी.

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