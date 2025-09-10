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IPL 2026: केएल राहुल ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का मेगा रिकॉर्ड, इस मामले में बने नंबर वन

IPL 2026: केएल राहुल ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का मेगा रिकॉर्ड, इस मामले में बने नंबर वन

KL Rahul Most Fifty Plus Runs Record vs RR, IPL 2026: केएल राहुल ने रविवार को आरआर के खिलाफ 9वीं बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली. इससे पहले यह रिकॉर्ड डिविलियर्स के नाम था.
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