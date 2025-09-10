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मैच 107, आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2, 2023-27 at कीर्तिपुर, May 18, 2026खेल जारी हैनेपालYet To Batस्कॉटलैंड44/1 (6.2)स्कॉटलैंड ने बल्लेबाज़ी का फैसला कियाCRR: 7.10
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दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़, 2026 at सिल्हेट, May 16, 2026Day 3 Morning Sessionबांग्लादेश278 (77.0) 113/3 (28.4)पाकिस्तान232 (57.4)बांग्लादेश को 159 रन की बढ़तCRR: 3.61
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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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Super Six - Match 12, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 18, 2026Mon, May 18, 2026 - 10:30 AM IST
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मैच 6, T20I Tri-Series in Japan, 2026 at Sano, May 18, 2026Mon, May 18, 2026 - 11:00 AM IST
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Super Six - Match 11, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 18, 2026समोआ79/1 (11.2)कुक आइलैंड75 (19.1)समोआ ने कुक आइलैंड को 9 विकेट से हराया
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English Premier League, 2025/26मैच 369 , at Newcastle, May 17, 2026Newcastle United3West Ham United1FT
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मैच 62, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at दिल्ली, May 17, 2026दिल्ली कैपिटल्स197/5 (19.2)राजस्थान रॉयल्स193/8 (20.0)दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया