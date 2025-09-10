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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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मैच 59, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at लखनऊ, May 15, 2026Fri, May 15, 2026 - 7:30 PM IST
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Indian Super League, 2025-26Match 74 , at Kolkata, May 15, 2026Mohammedan SCMumbai City FCFri, May 15, 2026 - 7:30 PM IST
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मैच 58, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at धर्मशाला, May 14, 2026पंजाब किंग्स200/8 (20.0)मुंबई इंडियंस205/4 (19.5)मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया
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Super Six - Match 6, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 14, 2026कुक आइलैंड94/7 (20.0)जापान90 (18.5)कुक आइलैंड ने जापान को 3 विकेट से हराया
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मैच 105, आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2, 2023-27 at कीर्तिपुर, May 14, 2026स्कॉटलैंड321/6 (47.0)यूएसए246/8 (32.0)स्कॉटलैंड ने यूएसए को 2 रन से हराया (डीएलएस मेथड)