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IPL 2026: मैंने नहीं सोचा था, MI का कप्तान बनने पर फूले नहीं समा रहे जसप्रीत बुमराह, दिल में इस बात की है ख्वाहिस

'मैंने नहीं सोचा था', MI का कप्तान बनने पर फूले नहीं समा रहे जसप्रीत बुमराह, दिल में इस बात की है ख्वाहिस

Jasprit Bumrah on Being Mumbai Indians Captain, IPL 2026: जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के लिए IPL में अपनी कप्तानी की शुरुआत की.
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