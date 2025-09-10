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पृथ्वी शॉ को आखिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्यों नहीं दे रही है मौका? फ्रेंचाइजी के क्रिकेट डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

पृथ्वी शॉ को आखिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्यों नहीं दे रही है मौका? क्रिकेट डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

वेणुगोपाल राव से जब पृथ्वी शॉ के बारे में सवाल किया जो टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, तो उन्होंने कहा, टॉप ऑर्डर में आप किसे बाहर करना चाहते हैं? पंथुम को या केएल को?
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