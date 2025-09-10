मैच 6, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Nisshin, May 9, 2026

खेल जारी है notify

दक्षिण कोरिया 36/6 (9.5)

पापुआ न्यू गिनी 197/3 (20.0)