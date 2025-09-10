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पहला टेस्ट, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़, 2026 at मीरपुर, May 8, 2026Day 2 इनिंग्स ब्रेकबांग्लादेश413 (117.1)पाकिस्तानYet To Batपाकिस्तान ने गेंदबाज़ी का फैसला कियाCRR: 3.53
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मैच 6, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Nisshin, May 9, 2026खेल जारी हैदक्षिण कोरिया36/6 (9.5)पापुआ न्यू गिनी197/3 (20.0)दक्षिण कोरिया को 61 गेंदों में 15.93 प्रति ओवर की औसत से 162 रन चाहिएCRR: 3.79
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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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पांचवां टी-20, Gibraltar in Malta, 6 T20I Series, 2026 at माल्टा, May 9, 2026Sat, May 9, 2026 - 12:30 PM IST
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दूसरा टी-20, Bulgaria in Romania, 5 T20I Series, 2026 at Bucharest, May 9, 2026Sat, May 9, 2026 - 12:30 PM IST
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मैच 4, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 9, 2026इंडोनेशिया92/8 (20.0)समोआ93/1 (9.2)समोआ ने इंडोनेशिया को 9 विकेट से हराया
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मैच 5, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Nisshin, May 9, 2026जापान123 (19.4)वानुअतु93/6 (20.0)जापान ने वानुअतु को 30 रन से हराया
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मैच 51, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at दिल्ली, May 8, 2026दिल्ली कैपिटल्स142/8 (20.0)कोलकाता नाइट राइडर्स147/2 (14.2)कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया