-
एकमात्र टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, एकमात्र टेस्ट मैच, 2026 at बेलफास्ट, May 27, 2026Day 1 Morning SessionआयरलैंडYet To Batन्यूजीलैंड103/4 (30.4)आयरलैंड ने गेंदबाज़ी का फैसला कियाCRR: 3.39
-
पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
-
एलिमिनेटर, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at न्यू चंडीगढ़, May 27, 2026Wed, May 27, 2026 - 7:30 PM IST
-
मैच 13, ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier A, 2026 at Gaborone, May 28, 2026Thu, May 28, 2026 - 1:00 PM IST
-
क्वालिफायर 1, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at धर्मशाला, May 26, 2026रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु254/5 (20.0)गुजरात टाइटन्स162 (19.3)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हराया
-
मैच 12, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालीफायर ए, 2026 at Gaborone, May 26, 2026Ivory Coast31 (17.2)कैमरून184/8 (20.0)कैमरून ने Ivory Coast को 153 रन से हराया
-
मैच 11, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालीफायर ए, 2026 at Gaborone, May 26, 2026केन्या135/5 (20.0)सिएरा लियोन97/9 (20.0)केन्या ने सिएरा लियोन को 38 रन से हराया