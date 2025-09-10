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SRH vs RR Eliminator: मल्लनपुर में आज पावर-प्ले की सबसे बड़ी जंग, छोटे उस्ताद मारेंगे बाजी, या हेड, अभिषेक करेंगे खेला?

मल्लनपुर में आज 'पावर-प्ले' की सबसे बड़ी जंग, 'छोटे उस्ताद' मारेंगे बाजी, या हेड, अभिषेक करेंगे खेला?

Vaibhav Sooryavanshi V/S Abhishek Sharma: अभी तक वैभव पावर-प्ले में सभी पर भारी हैं, लेकिन दहाड़ अभिषेक , जायसवाल और ट्रेविस हेड भी रहे हैं. सभी के आंकड़े बोल रहे हैं और आज देखने की बात होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है
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आखिर कौन है वो शख्स जिसके निकाले जाने से पाकिस्तानी खिलाड़ी हो गए गुस्सा? इफ्तिखार अहमद को मिला मौका

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