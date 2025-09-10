Super Six - Match 6, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 14, 2026

कुक आइलैंड 94/7 (20.0)

जापान 90 (18.5)