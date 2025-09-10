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IPL 2026 Points Table: गुजरात जीत के बाद टॉप पर, बिगड़ा इन टीमों का गणित, हैदराबाद पर मंडराया खतरा, ऐसा है समीकरण

IPL 2026 Points Table: गुजरात जीत के बाद टॉप पर, बिगड़ा इन टीमों का गणित, हैदराबाद पर मंडराया खतरा

IPL 2026 Points Table Updated After GT vs SRH Match: गुजरात टाइंटस ने अपने होम ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से रौंदकर प्वॉइंट टेबल में जगह ली है. गुजरात अब प्लेऑफ के बेहद करीब है.
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GT vs SRH IPL 2026: प्लेऑफ से पहले धुरंधर फॉर्म में सुदर्शन, अब किया ये बड़ा कारनामा, नजरें शुभमन गिल को पछाड़ने पर

GT vs SRH IPL 2026: प्लेऑफ से पहले धुरंधर फॉर्म में सुदर्शन, अब किया ये बड़ा कारनामा
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GT vs SRH IPL 2026: मैच गुजरात-हैदराबाद का, सांसे अटकीं चेन्नई-राजस्थान की, जानें क्या है प्लेऑफ का समीकरण

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PAK vs BAN 1st Test: हम ऐसा करने में फेल हो गए... करारी हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने बताया कहां हुई चूक

'हम ऐसा करने में फेल हो गए...' करारी हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने बताया कहां हुई चूक
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GT vs SRH IPL 2026 Highlights: रबाड, होल्डर ने बरपाया कहर, गुजरात ने हैदराबाद को 82 रनों से रौंदा

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WTC Updated Points Table: बांग्लादेश का डबल धमाल, पाकिस्तान को 104 रनों से चटाई धूल, प्वॉइंट टेबल में मचाई हलचल

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