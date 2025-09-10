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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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Super Six - Match 3, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 13, 2026Wed, May 13, 2026 - 6:00 AM IST
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मैच 2, T20I Tri-Series in Japan, 2026 at Sano, May 13, 2026Wed, May 13, 2026 - 6:30 AM IST
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मैच 56, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at अहमदाबाद, May 12, 2026गुजरात टाइटन्स168/5 (20.0)सनराइज़र्स हैदराबाद86 (14.5)गुजरात टाइटन्स ने सनराइज़र्स हैदराबाद को 82 रन से हराया
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Indian Super League, 2025-26Match 70 , at Kolkata, May 12, 2026Mohun Bagan Super Giant0Inter Kashi0FT
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मैच 104, आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2, 2023-27 at कीर्तिपुर, May 12, 2026नेपाल218/7 (39.0)स्कॉटलैंड243/8 (50.0)स्कॉटलैंड ने नेपाल को 2 रन से हराया (डीएलएस मेथड)