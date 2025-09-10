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IPL 2026: अब टीम बस और होटलों में नहीं चलेगी मनमानी, खिलाड़ियों की गर्लफ़्रेंड से लेकर मालिकों तक पर BCCI की करनेवाली है सख्ती

IPL 2026: खिलाड़ियों की गर्लफ़्रेंड से लेकर मालिकों तक पर BCCI की करनेवाली है सख्ती

BCCI Ready for Strict Action : मौजूदा आईपीएल में टीम के साथ गर्लफ़्रेंड, इनफ़्लुएंसर्स, अनधिकृत लोगों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं. और अब बीसीसीआई ने इसपर सख़्ती करने का एलान कर दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI आईपीएल को 'गर्लफ्रेंड कल्चर' से भी बचाने की तैयारी कर रहा है.
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