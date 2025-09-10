मैच 50, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at लखनऊ, May 7, 2026

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लखनऊ सुपर जायंट्स 209/3 (19.0)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Yet To Bat