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मैच 50, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at लखनऊ, May 7, 2026इनिंग्स ब्रेकलखनऊ सुपर जायंट्स209/3 (19.0)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुYet To Batरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 114 गेंदों में 11.21 प्रति ओवर की औसत से 213 रन चाहिएCRR: 11.00
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मैच 2, ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier, 2026 at Nisshin, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 6:00 AM IST
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मैच 1, ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier, 2026 at Sano, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 6:00 AM IST
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पहला टेस्ट, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़, 2026 at मीरपुर, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 9:30 AM IST
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दूसरा टी-20, जिब्राल्टर बनाम माल्टा, 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला, 2026 at माल्टा, May 7, 2026माल्टा227/8 (20.0)जिब्राल्टर162/6 (20.0)माल्टा ने जिब्राल्टर को 65 रन से हराया
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पहला टी20, जिब्राल्टर बनाम माल्टा, 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला, 2026 at माल्टा, May 7, 2026माल्टा231/4 (20.0)जिब्राल्टर181/7 (20.0)माल्टा ने जिब्राल्टर को 50 रन से हराया
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मैच 49, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at हैदराबाद, May 6, 2026सनराइज़र्स हैदराबाद235/4 (20.0)पंजाब किंग्स202/7 (20.0)सनराइज़र्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हराया