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IPL 2026 Playoff Scenarios: 7 मैच बाक़ी, 1 स्पॉट के लिए रेस में 5 टीमें- कौन मारेगा बाज़ी? दिलचस्प हुई प्लेऑफ की रेस

IPL 2026 Playoff Scenarios: 7 मैच बाक़ी, 1 स्पॉट के लिए रेस में 5 टीमें- कौन मारेगा बाज़ी?

IPL 2026 Playoff Scenarios: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है.साथ ही गुजरात का भी टिकट कंफर्म हो गया है. अब रेस में 5 टीमें हैं एक स्पॉट बचा है.
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IPL 2026 Points Table: हैदराबाद- गुजरात प्लेऑफ में, चेन्नई की हार से बिगड़ा गणित, ऐसा है समीकरण

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IPL 2026 Playoffs: चेन्नई की हार से कैसे गुजरात-हैदराबाद को मिला प्लेऑफ का टिकट, ऐसा है समीकरण

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CSK vs SRH IPL 2026: पावरप्ले में ही कछुआ चाल... CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का शर्मनाक रिकॉर्ड, बेहाल हुई चेन्नई

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CSKvs SRH IPL 2026: कप्तान पैट कमिंस ने बरपाया कहर, मेगा रिकॉर्ड लिस्ट में हार्दिक को पछाड़ा, अब नजरें शेन वॉर्न पर

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CSK vs SRH IPL 2026: हैदराबाद के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे MS Dhoni? कप्तान गायकवाड़ के अपडेट ने बढ़ाई फैंस की टेंशन

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