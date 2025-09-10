दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़, 2026 at सिल्हेट, May 16, 2026

Day 3 स्टंप्स notify

बांग्लादेश 278 (77.0) 390 (102.2)

पाकिस्तान 232 (57.4) 0/0 (2.0)