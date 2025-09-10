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UEFA Champions League, 2025-26Final , at Budapest, May 30, 2026Paris Saint-Germain1Arsenal190 + 2'
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पहला वनडे, Australia in Pakistan, 3 ODI Series, 2026 at रावलपिंडी, May 30, 2026खेल जारी हैपाकिस्तान185/4 (40.3)ऑस्ट्रेलिया200 (44.1)पाकिस्तान को 57 गेंदों में 1.68 प्रति ओवर की औसत से 16 रन चाहिएCRR: 4.59
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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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मैच 1, Asian Games Men's T20I Qualifier, 2026 at सिंगापुर , May 31, 2026Sun, May 31, 2026 - 7:00 AM IST
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फाइनल, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at अहमदाबाद, May 31, 2026Sun, May 31, 2026 - 7:30 PM IST
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मैच 21, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालीफायर ए, 2026 at Gaborone, May 30, 2026बोत्सवाना115/8 (20.0)रवांडा117/8 (20.0)रवांडा ने बोत्सवाना को 2 रन से हराया
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मैच 19, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालीफायर ए, 2026 at Gaborone, May 30, 2026माली97/9 (20.0)सिएरा लियोन99/4 (12.1)सिएरा लियोन ने माली को 6 विकेट से हराया
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एकमात्र टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड, एकमात्र टेस्ट मैच, 2026 at बेलफास्ट, May 27, 2026आयरलैंड179 & 232 (63.2)न्यूजीलैंड490/8 decन्यूजीलैंड ने आयरलैंड को एक पारी और 79 रन से हराया