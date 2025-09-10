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दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़, 2026 at सिल्हेट, May 16, 2026Day 3 Post Tea Sessionबांग्लादेश278 (77.0) 390 (102.2)पाकिस्तान232 (57.4) 0/0 (0.5)पाकिस्तान को जीतने के लिए 437 रन की जरूरतCRR: 4.04
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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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मैच 63, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at चेन्नई, May 18, 2026Mon, May 18, 2026 - 7:30 PM IST
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Indian Super League, 2025-26Match 86 , at Kochi, May 18, 2026Kerala Blasters FCFC GoaMon, May 18, 2026 - 7:30 PM IST
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मैच 6, T20I Tri-Series in Japan, 2026 at Sano, May 18, 2026फिलीपींस141/1 (15.4)फिजी136 (20.0)फिलीपींस ने फिजी को 9 विकेट से हराया
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Super Six - Match 12, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर, 2026 at Sano, May 18, 2026पापुआ न्यू गिनी95/8 (20.0)जापान121/7 (20.0)जापान ने पापुआ न्यू गिनी को 26 रन से हराया
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मैच 107, आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2, 2023-27 at कीर्तिपुर, May 18, 2026नेपाल199/4 (38.1)स्कॉटलैंड194 (39.1)नेपाल ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया