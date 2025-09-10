Advertisement
Select Language
Dark / Light mode
Search
PBKS vs MI LIVE Score, IPL 2026: पंजाब कर रहा पहले बल्लेबाजी, क्लिक कर जानें स्कोर

PBKS vs MI LIVE Score, IPL 2026: पंजाब कर रहा पहले बल्लेबाजी, क्लिक कर जानें स्कोर

PBKS vs MI LIVE Score, IPL 2026 LIVE Cricket Score: इस मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार नहीं खेल रहे हैं और आज जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी कर रहे हैं.
  • Cricket
  • 2 minutes ago
WhatsApp
reddit
Snapchat
IPL 2026: थ्री-प्वाइंट फॉर्मूले से रिंकू को फिर मिली फॉर्म, कोच नायर ने बताई पिच, ट्रिगर मूवमेंट, कॉन्फिडेंस से जुड़ी पूरी कहानी

'थ्री-प्वाइंट' फॉर्मूले से रिंकू को फिर मिली खोई फॉर्म', कोच नायर ने बताई पूरा कहानी
  • Cricket
  • 2 hours ago
WhatsApp
reddit
Snapchat

IPL में शानदार प्रदर्शन का वैभव सूर्यवंशी को मिला इनाम, INDIA-A टीम में किए गए शामिल

IPL में शानदार प्रदर्शन का वैभव सूर्यवंशी को मिला इनाम, INDIA-A टीम में किए गए शामिल
  • Cricket
  • 1 hour ago
WhatsApp
reddit
Snapchat

MI vs PBKS: मुंबई के खिलाफ अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश करेगा पंजाब, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड

मुंबई के खिलाफ अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश करेगा पंजाब, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड
  • Cricket
  • 5 hours ago
WhatsApp
reddit
Snapchat

MI vs PBKS: क्या बारिश की वजह से रद्द हो जायेगा MI vs PBKS के बीच मुकाबला? पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदों को लगेगा झटका!

क्या बारिश की वजह से रद्द हो जायेगा MI vs PBKS के बीच मुकाबला? पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदों को लगेगा झटका!
  • Cricket
  • 5 hours ago
WhatsApp
reddit
Snapchat

IPL 2026: पंजाब के खिलाफ मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस को सुनील गावस्कर की दो टूक

IPL 2026: पंजाब के खिलाफ मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस को सुनील गावस्कर की दो टूक
  • Cricket
  • 5 hours ago
WhatsApp
reddit
Snapchat

IPL 2026: इन तीन खिलाड़ियों के हाथों से जाएगी IPL कप्तानी, सीजन में खराब प्रदर्शन बनेगी वजह

IPL 2026: इन तीन खिलाड़ियों के हाथों से जाएगी IPL कप्तानी, सीजन में खराब प्रदर्शन बनेगी वजह
  • Cricket
  • 4 hours ago
WhatsApp
reddit
Snapchat

Web Stories

Other Sports
PBKS vs MI LIVE Score, IPL 2026: पंजाब ने शुरू की बल्लेबाजी, प्रियांश और प्रभसिमरन क्रीज पर

PBKS vs MI LIVE Score, IPL 2026: पंजाब ने शुरू की बल्लेबाजी, प्रियांश और प्रभसिमरन क्रीज पर
Cricket 13 minutes ago
WhatsApp
reddit
Snapchat