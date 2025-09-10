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पहला टी20, Finland in Cyprus, 4 T20I Series, 2026 at एपिस्कोपी, May 8, 2026Fri, May 8, 2026 - 1:45 PM IST
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मैच 66, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at अहमदाबाद, May 21, 2026Thu, May 21, 2026 - 7:30 PM IST
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Indian Super League, 2025-26Match 85 , at Kolkata, May 21, 2026Inter KashiEast Bengal FCThu, May 21, 2026 - 7:30 PM IST
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मैच 65, इंडियन प्रीमियर लीग, 2026 at कोलकाता, May 20, 2026कोलकाता नाइट राइडर्स148/6 (18.5)मुंबई इंडियंस147/8 (20.0)कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया
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मैच 16, ICC Men's T20 World Cup Europe Sub Regional Qualifier A, 2026 at एपिस्कोपी, May 20, 2026क्रोएशिया171 (19.3)जर्सी280/3 (20.0)जर्सी ने क्रोएशिया को 109 रन से हराया
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मैच 15, ICC Men's T20 World Cup Europe Sub Regional Qualifier A, 2026 at Episkopi, May 20, 2026स्वीडन181/8 (20.0)माल्टा182/4 (19.0)माल्टा ने स्वीडन को 6 विकेट से हराया