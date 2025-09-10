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ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, भारतीय फुटबॉल प्रेमियों को झटका, प्रसार भारती ने FIFA वर्ल्ड कप राइट्स लेने से किया इनकार

भारतीय फुटबॉल प्रेमियों को झटका, प्रसार भारती ने FIFA वर्ल्ड कप राइट्स लेने से किया इनकार

Prasar Bharati Denied For FIFA WC Telecast Rights: भारत में फ़ुटबॉल को जाहिर तौर पर क्रिकेट जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं है. भारत की FIFA रैंकिंग पुरुषों में 136 और महिलाओं में 69 है और अबतक कभी फुटबाल वर्ल्ड कप में हिस्सा भी नहीं लिया है.
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