अमेरिका से चीन भाग सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी के CEO? अफेयर कांड के बाद एक्सपर्ट की चेतावनी

'चीन जेनसन हुआंग को अपने पाले में करना चाहेगा और वह कभी भी अमेरिका से भाग सकते हैं या चीनी दूतावास में जाकर शरण ले सकते हैं', अमेरिकी लेखक और चीन मामलों के एक्सपर्ट गॉर्डन जी. चांग की इस चेतावनी ने एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग को लेकर विवाद को और गहरा कर दिया है. जेनसन हुआंग ने एक चीनी कारोबारी महिला के साथ अफेयर की बात कबूल की है और इस महिला पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है. चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है. मामले के सामने आने के बाद FBI से लेकर खुद एनवीडिया के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. कंपनी के निवेशन कंपनी और CEO पर केस कर रहे हैं.

अमेरिकी एक्सपर्ट ने क्या चेतावनी दी है?

गॉर्डन जी. चांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "इस वक्त आप यकीन मान सकते हैं कि चीन के अधिकारी यही सोच रहे होंगे कि जेनसन हुआंग को कैसे अपने पाले में लाया जाए. हमें यह सोचना होगा कि अगर वह चीन के किसी वाणिज्य दूतावास या दूतावास में जाने की कोशिश करें या अमेरिका छोड़ने के लिए विमान में चढ़ें तो हम क्या करेंगे."

गॉर्डन जी. चांग अमेरिकी लेखक, वकील और चीन मामलों के टिप्पणीकार हैं. वह चीन की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अमेरिका-चीन संबंधों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं. उनकी चर्चित किताबों में प्लान रेड: चाइनाज़ प्रोजेक्ट टू डिस्ट्रॉय अमेरिका, द कमिंग कोलैप्स ऑफ चाइना और चाइना इज गोइंग टू वॉर शामिल हैं. वह कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों में चीन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं. चांग चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखर आलोचक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी अक्सर अपनी चिंता जाहिर करते हैं.

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क्या है पूरा विवाद

एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरे हैं. उन पर आरोप है कि उनका एक ऐसी महिला के साथ अफेयर था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का शक है. पहले तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी जानकारी के हवाले से 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने रिपोर्ट दी कि हुआंग के करीब रही एक चीनी कारोबारी महिला बीजिंग को खुफिया जानकारियां दे रही थी. यह महिला सिंगापुर की चिप खरीदने वाली कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग बताई गई. फिर खुद हुआंग ने अपने कर्मचारियों के सामने अफेयर की बात कबूल की.

विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआंग का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि वह उन्हें लंबे समय से जानते हैं और एक बहुत अच्छे व्यक्ति मानते हैं. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने हुआंग से पूछा था कि क्या उन्हें महिला के चीनी खुफिया एजेंसी से कथित संबंधों की जानकारी थी. हुआंग ने जवाब दिया कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वह महिला जासूस है. ट्रंप ने कहा कि वह उनकी बात पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या नहीं हुई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद से हुआंग और उनके परिवार को काफी तकलीफ हो रही है.

उधर, एनवीडिया का बोर्ड इस मामले की अलग से जांच कर रहा है. बोर्ड के मुताबिक, अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि देश की सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय राज से समझौता हुआ हो. इस बीच कंपनी और हुआंग के खिलाफ शेयरधारकों ने कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है. उनका आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों से ऐसे संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों की जानकारी छिपाई. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को एनवीडिया के शेयर 4.3 फीसदी गिरे और कंपनी के बाजार मूल्य में करीब 190 अरब डॉलर की कमी आई. चीन ने भी जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद अटकलें और चीन को बदनाम करने की कोशिश बताया है.

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