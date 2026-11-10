लखनऊ में मानसिक रूप से बीमार महिला को चोर समझकर बांधा, फिर हैवानों ने बेरहमी से पीटा

लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र के सुगामऊ इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों ने रस्सी से बांध दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला मूल रूप से बाराबंकी की रहने वाली है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है. मंगलवार सुबह वह सुगामऊ क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ियों की ओर चली गई थी. इस दौरान उसने वहां मौजूद एक छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया. बच्चे को गोद में लेने पर आसपास के लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और बिना सच्चाई जाने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

बांधकर की गई बेरहमी

वायरल वीडियो में महिला को बांधकर पीटते हुए देखा गया. स्थानीय लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और इंदिरानगर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए.

पति ने बताई पूरी सच्चाई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. महिला के पति ने पुलिस को बताया कि पीड़िता उसकी पत्नी है और मानसिक रूप से कमजोर है. उसने किसी बच्चे को चोरी करने की कोशिश नहीं की थी. मारपीट में घायल महिला को इलाज के लिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने भी पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई.

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता के पति की लिखित शिकायत के आधार पर इंदिरानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तीन आरोपी हिरासत में

पुलिस जांच के दौरान सामने आए तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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