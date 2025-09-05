विज्ञापन
रोहिणी घावरी ने कुछ दिन पहले भी चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था. उस पोस्ट में साफ तौर पर चंद्रशेखर को चुनौती दी गई थी.

सांसद चंद्रशेखर की बढ़ सकती है मुश्किलें? लड़की ने फिर लगाए गंभीर आरोप, पढ़ें क्या है पूरा मामला
सांसद चंद्रशेखर पर फिर लगाया गया बड़ा आरोप
  • नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप महिला रोहिणी घावरी ने लगाए हैं.
  • रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर शादी का झांसा देकर भावनात्मक और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है.
  • महिला आयोग ने पहले भी चंद्रशेखर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, उनके खिलाफ एक बार फिर लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं. कुछ महीने पहले भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था. उस दौरान ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग ने दर्ज किया था. जिस लड़की ने चंद्रशेखर आजाद पर फिर से गंभीर आरोप लगाएं है उसका नाम रोहिणी घावरी है. रोहिणी घावरी ने कुछ महीने पहले भी चंद्रशेखर पर कई संगीन आरोप लगाए थे. 

रोहिणी घावरी ने अपने ताजा आरोपों को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर बीजेपी इस आदमी के सपोर्ट में नहीं खड़ी होती तो मैं इसको बताती एक औरत की इज़्ज़त से खेलना क्या होता !! पूरे देश के सामने कायर नामर्द साबित करती इसको !! यह लड़ाई दुनिया देखती लेकिन सत्ता से कब तक लड़ू जिनके पीछे जाके यह छुप गया है !! मुझे उम्मीद है एक दिन न्याय ज़रूर होगा.

कुछ दिन पहले ही रोहिणी ने चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था. उस सोशल मीडिया पोस्ट में भी चंद्रशेखर को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां की गई थीं.

कुछ महीने पहले भी रोहिणी ने की थी शिकायत. रोहिणी ने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2021 से दोनों के बीच निरंतर बातचीत शुरू हुई. इस दौरान चंद्रशेखर ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरी जैसी जीवनसाथी की तलाश में हैं. उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए. उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनैतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया. चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर विशेषकर दिल्ली में कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर यह कहक शारीरिक संबंध बनाए.

हालांकि, रोहिणी के आरोपों पर चंद्रशेखर ने पहले भी जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि आप से गलती से भी किसी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे. क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला का सम्मान रखते हुए, उसके गरिमा का सम्मान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा. 

