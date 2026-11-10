स्टेशन के बाहर नहीं प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा जनरल टिकट, कॉलेज स्टूडेंट और रिटायर्डकर्मी को मिलेगा कमाई का मौका

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ी राहत वाली व्यवस्था शुरू की है. अक्सर यात्रियों को एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है, लेकिन आगे की यात्रा के लिए जनरल टिकट लेने के के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर बुकिंग काउंटर की लंबी कतार में लगना पड़ता है, जिससे ट्रेन छूटने का डर बना रहता है. यात्रियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे अब प्लेटफॉर्म पर ही अनारक्षित टिकट (General Ticket) उपलब्ध कराने जा रहा है. खास बात यह है कि रेलवे की इस पहल से कॉलेज स्टूडेंट और रिटायर्ड कर्मियों को कमाई का मौका भी मिलेगा.

अलीगढ़ समेत इन स्टेशनों पर होगी शुरुआत

उत्तर-मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के तहत आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर इस नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है. इसमें अलीगढ़ जंक्शन के अलावा प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज छिवकी स्टेशन शामिल हैं. इन चार प्रमुख स्टेशनों पर कुल 102 मोबाइल-यूटीएस सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें अकेले अलीगढ़ जंक्शन पर 18 मोबाइल-यूटीएस सहायक तैनात होंगे. इसके अलावा प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल में 36-36 तथा प्रयागराज छिवकी में 12 सहायक रखे जाएंगे.

कैसे काम करेगी यह मोबाइल-यूटीएस व्यवस्था?

मोबाइल अनारक्षित टिकट सिस्टम (एम-यूटीएस) सहायक अपने साथ पोर्टेबल हैंडहेल्ड मशीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ प्रिंटर और टिकट रोल लेकर सीधे प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे. ट्रेन पकड़ने की जल्दी में खड़े यात्री मांग करके मौके पर ही तत्काल जनरल टिकट ले सकेंगे. टिकट लेने के बाद यात्री क्यूआर कोड (QR Code) के जरिए आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे.

इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र के हाईस्कूल पास युवाओं और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को मौका दिया जा रहा है, जिन्हें टिकट बिक्री पर 1 से 3 प्रतिशत तक कमीशन मिलेगा. इन सहायकों को 30 जून 2027 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है.

महाकुम्भ के दौरान सफल हुआ था प्रयोग

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस पहल के पीछे महाकुंभ के दौरान अपनाए गए टिकट वितरण का सफल अनुभव है, जहां भारी भीड़ के बीच यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सुगमता से टिकट उपलब्ध कराए गए थे. त्योहारों और व्यस्त सीजन के दौरान व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों का समय बचाने और कतारों से मुक्ति दिलाने में यह व्यवस्था बेहद मददगार साबित होगी.

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