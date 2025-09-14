'सपने सुहाने लड़कपन के' की रचना की 10 फोटो, सलमान की रह चुकी हैं हीरोइन, 5वीं देख पहचान नहीं पाएंगे

महिमा मकवाना ने टीवी से अपनी शुरुआत की थी और आज बॉलीवुड में उनकी पहचान है. महिमा ने बहुत कम उम्र ही अपनी मेहनत और लगन से अभिनय की दुनिया में पहचान बना ली है. जानकर हैरानी होगी कि महिना ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया खो दिया था और उनकी मां ने ही उनको पाला-पोसा था. कई इंटरव्यू में महिमा अपने संघर्ष के बारे में बोल चुकी हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी मां को मुंबई में एक घर खरीदकर भी दिया है. चलिए देखते हैं महिमा मकवाना की ये 10 तस्वीरें.





महिमा मकवाना का जन्म मुंबई हुई में हुआ था और वह 26 साल की हैं. टीवी पर वह बतौर चाइल्ड स्टार नजर आई थीं और साल 2008 में मोहे रंग दे में एक अननोन या कहें क्रेडिटलेस रोल किया था.





इसके बाद साल 2009 में टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधु में उन्होंने यंग गौरी सिंह का रोल किया था. इसी साल वह मिले जब हम तुम में यंग नुपुर भूषण के रोल में दिखी थीं.



महिमा ने साल 2011 में टीवी शो सांवरे सबके सपने.. प्रीतो में सोनम सून ढिल्लों का रोल किया था. वह आहट और सीआईडी जैसे पॉपुलर टीवी शो का भी अहम हिस्सा रह चुकी हैं.





साल 2012 में महिमा को टीवी पर शो सपने सुहाने लड़कपन के से फेम मिला था. इस शो में उन्होंने तीन साल तक काम किया और शो में उनका रोल रचना गर्ग और दिव्या ओमकार लूथरा आज भी फेमस है.





महिमा के बाकी शोज में दिल की बातें दिल ही जाने, कोड रेड, प्यार तूने क्या किया, अधूरी कहानी हमारी, रिश्तों का चक्रव्यूह, कुमकुम भाग्य, मरियम खान- रिपोर्टिंग लाइव, शुभारंभ और शोटाइम शामिल हैं.



महिमा दो वेब सीरीज रंगबाज सीजन 2 और फ्लैश में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस कई म्यूजिक वीडियो एल्बम में भी काम कर चुकी हैं. इसमें सबसे पहले साल 2019 में काम किया था.





साल 2019 में वह सॉन्ग धड़कन मेरी और दरवाजे बंद में नजर आई थीं. फिर 'ओ जानिए', 'तेरी बात और है', मैं हू ना, टूटा तारा, बस एक तेरा मैं होके और हाई हाई जैसे गानों में काम कर चुकी हैं.





इसके अलावा महिमा ने साउथ सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया है. साल 2017 में उन्होंने फिल्म वेंकटपुरम से टॉलीवुड डेब्यू किया था और फिल्म में उनका रोल चैत्रा का था.





महिमा ने एक शॉर्ट फिल्म टेक 2 (2019) भी की है. इसके बाद साल 2021 में तेलुगु फिल्म मोसागल्लू और साल 2023 में तुमसे ना हो पाएगा में काम किया था. बॉलीवुड में एक्ट्रेस ने सलमान संग भी काम किया है.

महिमा साल 2021 में रिलीज हुई सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म अंतिम - द फाइनल ट्रूथ में मंदाना के रोल में दिखी थीं. यह महिमा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है.



