दूरदर्शन की 'रामायण' में मुस्लिम एक्टर बना था ‘अंगद’, एक सीन ने रातोंरात बना दिया था स्टार, 39 साल बाद अब ऐसा है हाल

टीवी की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जिन्हें लोग सालों बाद भी नहीं भूल पाते. रामानंद सागर की ‘रामायण' भी ऐसा ही एक शो है, जिसके कलाकार आज तक दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. 1987 में प्रसारित हुई इस रामायण में भगवान राम, रावण और हनुमान के साथ एक और किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. यह किरदार था वीर अंगद का. खास बात यह है कि अंगद की भूमिका एक मुस्लिम अभिनेता ने निभाई थी. उनका नाम बशीर खान है. शो में उनके एक सीन ने उन्हें घर-घर में पहचान दिला दी थी.

एक सीन ने बना दिया था मशहूर

रामायण में अंगद का किरदार कहानी के सबसे खास हिस्सों में से एक था. जब भगवान राम का संदेश लेकर अंगद रावण की सभा में पहुंचते हैं, तो वहां वह अपना पैर जमा देते हैं. वह रावण और उसकी पूरी सेना को चुनौती देते हैं कि अगर कोई उनका पैर हिला देगा, तो भगवान राम हार मान लेंगे. सभा में मौजूद बड़े-बड़े योद्धा भी उनका पैर नहीं हिला पाते. बशीर खान ने इस सीन को जिस अंदाज में पर्दे पर निभाया, वह दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया. आज भी रामायण के यादगार दृश्यों की बात होती है, तो इस सीन का जिक्र जरूर आता है.

‘विक्रम और बेताल' से शुरू हुआ था सफर

बशीर खान के अभिनय करियर की शुरुआत रामानंद सागर के लोकप्रिय शो ‘विक्रम और बेताल' से हुई थी. इसके बाद उन्हें रामायण में काम करने का मौका मिला. इस शो से मिली पहचान के बाद उनके पास दूसरे प्रोजेक्ट्स के रास्ते भी खुले. वह बीआर चोपड़ा की ‘महाभारत' में भी नजर आए थे. इसमें उन्होंने सत्यकि का किरदार निभाया था, जो भगवान कृष्ण के करीबी योद्धाओं में शामिल थे.

इसके अलावा बशीर खान रामानंद सागर के एक अन्य शो ‘श्री कृष्ण' का भी हिस्सा रहे. साल 1990 में आई फिल्म ‘आशिकी' में भी वह एक छोटे से रोल में दिखाई दिए थे. इस तरह उन्होंने टीवी के साथ फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

अब कहां हैं बशीर खान?

एक समय छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाले बशीर खान आज लाइमलाइट से दूर हैं. उनके मौजूदा जीवन और हाल के काम को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. भले ही बशीर खान आज पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन रामायण में निभाया गया उनका अंगद का किरदार आज भी दर्शकों की यादों में जिंदा है.

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