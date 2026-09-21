Exclusive: 'गोल्ड जीत सकता था, लेकिन एक्साइटमेंट में गलती हो गई', ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रुद्रांक्ष पाटिल का बड़ा खुलासा

पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांक्ष पाटिल ने जारी एशियन गेम्स में सोमवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज अपने नाम किया. वहीं इस इवेंट का सिल्वर किशोर निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों के नाम रहा. इससे पहले, दोनों व्यक्तिगत पदक भारत के टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के करीब एक घंटे बाद आए. निशानेबाजी में भारत ने दूसरे दिन तीन पदक जीते जिससे इस खेल में देश के पदकों की संख्या पांच हो गई है. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रुद्रांक्ष ने मजबूत शुरुआत की और फाइनल के शुरुआती दौर में लिहाओ के साथ कड़ा मुकाबला किया. उन्होंने दूसरी सीरीज 106.0 के कुल स्कोर के साथ समाप्त की जबकि लिहाओ के 104.9 और ढिल्लों के 104.8 अंक थे. रुद्रांक्ष शुरुआती सीरीज से टॉप पर बने हुए थे.

हालांकि दूसरे चरण की छठी सीरीज में रुद्रांक्ष ने 9.7 का निशाना लगाया जबकि ढिल्लों ने 10.6 अंक हासिल कर उन्हें पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया. वहीं मेडल जीतने के बाद रुद्रांक्ष ने बताया कि आखिर उनसे चूक कहां हुईं और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी राइफल और मेडल में किसका वजन अधिक है. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए रुद्रांक्ष ने कहा कि उनकी राइफल उनके दिल के अधिक करीब है. सवाल था- ये बताइए क्या ज्यादा भारी है आपकी राइफल या फिर आपके मेडल? इस पर रुद्रांक्ष ने कहा,"राइफल दिल के करीब है पर मेडल ही ज्यादा भारी है."

वहीं फाइनल में गोल्ड पोजिशन से चूकने पर उन्होंने कहा,"15वें शॉट के बाद मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था और वहीं से मेरी लय बिगड़ने लगी. एक समय मैं सिल्वर तक पहुंच गया था और गोल्ड के लिए भी चुनौती दे सकता था, लेकिन अगले शॉट में उत्साह ज्यादा हो गया और एक शॉट निशाने से बाहर चला गया. उसी के साथ मैं नीचे खिसककर ब्रॉन्ज पर आ गया.पिछले संस्करण में चौथे स्थान पर था, लेकिन इस बार ब्रॉन्ज ला पाया तो मैं काफी खुश हूं"

पिछले संस्करण में टीम इवेंट में गोल्ड जीतने वाले रुद्रांक्ष ने कहा,"मेरा लक्ष्य व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतना था, लेकिन मैं इसे भी सकारात्मक तरीके से देखता हूं।. प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है और मैं आगे भी भारत के लिए और पदक जीतना चाहता हूं."

क्या चीन के खिलाड़ी सपने में इस भारतीय शूटर को डराते हैं, इस पर रुद्रांक्ष ने कहा,"चीनी खिलाड़ियों से कोई डर या दबाव नहीं है. हम लोग इतने मुकाबले साथ खेलते हैं कि अब काफी दोस्ती हो गई है. हमारी स्पर्धा में शेंग लियाहाओ लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद को लगातार बेहतर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतें."

क्या वह चीनी खिलाड़ी शेंग लियाओ से कोई टिप्स लेते हैं या उन्हें कोई सलाह देते हैं? इस पर उन्होंने कहा,"नहीं मैंने उससे बात की थी. मैं जब वर्ल्ड चैंपियन बना था, उन्हें ब्रॉन्ज मिला था. उसके बाद से तो वही गोल्ड ला रहा है." "उनसे मैंने जितनी बात कि है उससे लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ओलंपिक या किसी बड़े टूर्नामेंट में क्या जीता है. उनको चीन में सैलरी भी मिलती है, देश ने काफी कुछ दे रखा है, तो मेरे हिसाब से उनका पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर रहता है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है."

वहीं शूटिंग में गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा जैसे दिग्गजों, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है, क्या उनकी लीगेसी का कोई दबाव होता है, इस पर उन्होंने कहा,"गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा जैसे दिग्गजों की विरासत को मैं दबाव के तौर पर नहीं, बल्कि प्रेरणा के तौर पर देखता हूं. मैं अक्सर सोचता हूं कि जिस प्रतियोगिता में उन्होंने मेडल जीता था, वहां मुझे भी सफलता हासिल करनी है. उन्होंने उस दौर में भारत को गौरवान्वित किया, जब सुविधाएं भी आज जैसी नहीं थीं. हमारी कोशिश उस विरासत को आगे बढ़ाने और भारत को दुनिया की सबसे मजबूत शूटिंग ताकतों में बनाए रखने की है."

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