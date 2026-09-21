एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में किया डेब्यू, जानिए पहले मुकाबले में कैसा रहा प्रदर्शन

एक्टर आर. माधवन के बेटे और भारतीय तैराक वेदांत माधवन ने जापान में 2026 एशियाई गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना एशियाई गेम्स का डेब्यू किया. 21 साल के वेदांत भारत के सबसे होनहार युवा तैराकों में से एक रहे हैं और पहली बार इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में हिस्सा लिया लेकिन भारत की पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम फाइनल में जगह बनाने से बस थोड़ी ही दूर रह गए. साजन प्रकाश, दक्षन शशिकुमार, वेदांत माधवन और अनीश सुनील कुमार गौड़ा की चौकड़ी ने हीट्स में 7:24.32 का समय लिया और 13 टीमों में नौवें स्थान पर रही.

यह नतीजा अभिनेता आर. माधवन के बेटे वेदांत माधवन के लिए खास तौर पर अहम था, जो एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रहे थे.इस युवा तैराक को खेल के सबसे बड़े मंचों में से एक पर एशिया के कुछ सबसे मजबूत तैराकी देशों के खिलाफ़ मुकाबला करने का कीमती अनुभव मिला. फाइनल में जगह न बना पाने के बावजूद, भारतीय टीम ने कड़े मुकाबले वाले इस इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया. अब ध्यान आने वाले व्यक्तिगत इवेंट्स पर होगा, जहां भारतीय तैराक अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गेम्स में अपना सफ़र जारी रखने की कोशिश करेंगे.

श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में

हरि नटराज ने सोमवार को यहां एशियाई खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली लेकिन अन्य भारतीय तैराकों के लिए दिन निराशाजनक रहा और वे अपनी स्पर्धाओं की हीट (शुरुआती दौर) से आगे बढ़ने में नाकाम रहे. दो बार के ओलंपियन श्रीहरि ने 25.37 सेकेंड का समय निकालकर अपनी हीट में तीसरा स्थान हासिल किया और कुल मिलाकर संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहे जिससे उन्होंने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया.

रविवार को पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक में छठे स्थान पर रहे ऋषभ दास 25.41 सेकेंड के समय के साथ मामूली अंतर से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए. वह कुल 11वें स्थान पर रहे और रिजर्व खिलाड़ी होंगे. पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल में आकाश मणि और गीतश शाह क्रमश: 26वें और 28वें स्थान पर रहे। दक्षिण कोरिया के यंगबोम किम ने 21.71 सेकेंड का समय निकालकर खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया. आकाश ने 23.43 सेकेंड के समय के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया जबकि गीतश ने 23.57 सेकेंड का समय निकाला और अपनी हीट में आखिरी स्थान पर रहे.

(IANS के इनपुट के साथ)

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