रेस के दौरान एथलीट ने गंदगी की, फिर भी जीत गई प्रतियोगिता, Hyrox ने मानी गलती, मांगी माफी

Hyrox एथलेटिक्स फ़्रैंचाइज़ी ने बीजिंग में एक एथलीट को इवेंट पूरा करने देने के लिए माफी मांगी है, जबकि उसने बीच में ही खुद को गंदा कर लिया था. इस घटना से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई एथलीट जोआना विएट्रज़िक के पैर और जूते गंदे दिख रहे थे, फिर भी वह चीनी राजधानी में शनिवार को हुई प्रतियोगिता में मैट और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती रहीं.
Hyrox की वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने बिना आयोजन समिति के दखल के इवेंट पूरा किया और प्रतियोगिता भी जीती, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बताया कि उनके इस्तेमाल के बाद दूसरे प्रतिभागियों को उन्हीं गंदे मैट, हैंडल और रनिंग ट्रैक को छूना पड़ा, और इस घटना से साफ़-सफ़ाई को लेकर चिंताएँ पैदा हुईं.
2018 में जर्मनी में शुरू हुई और अब दुनिया भर में आयोजित होने वाली Hyrox एक इनडोर फ़िटनेस रेस है, जिसमें ट्रेडमिल पर दौड़ने और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज (जैसे लंज और रोइंग) का मिश्रण होता है. हाल के वर्षों में चीन में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है.
चीनी सोशल मीडिया नेटवर्क Weibo पर एक यूजर ने कहा, "उन्होंने दूसरे प्रतियोगियों और जनता की सेहत के बारे में क्यों नहीं सोचा?" एक और नाराज यूजर ने कहा, "एक विदेशी एथलीट को दस्त की समस्या हुई, उसने कोर्स गंदा किया और फिर भी जीत गई. यह विदेशियों के प्रति पक्षपात है."
If you're having a bad day at work, feel sorry for Joanna Wietrzyk, who had a really shit day! pic.twitter.com/GGzsFKf4Ee— DVDfever.co.uk 💙 (@DVDfever) September 14, 2026
Hyrox के को-फ़ाउंडर मोरित्ज़ फ़र्स्टे ने सोमवार को एक बयान में कहा, "मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए, और साथ ही उन सभी से भी जिन्हें लगा कि हमने स्थिति को उस तरह नहीं संभाला जैसा हमें करना चाहिए था." उन्होंने आगे कहा, "Hyrox ने रेस के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया न देकर गलती की."
उन्होंने घटना का अंदाजा न लगा पाने की जिम्मेदारी स्वीकार की और कहा कि "ऐसी स्थितियों को दोबारा होने से रोकने" के लिए "नए नियम और प्रक्रियाएं लागू" की गई हैं. Hyrox China ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन पहले दिए गए एक बयान में नियमों में "कमियों" को स्वीकार किया, जिनकी वजह से जज प्रतियोगिता के दौरान तुरंत दखल नहीं दे पाए थे.
जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने सोमवार को "नियमों की कमियों" को ज़िम्मेदार ठहराया, "जो न केवल प्रतिभागियों की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि किसी भी प्रतियोगिता में निष्पक्षता की नींव को भी कमजोर करती हैं".
(AFP इनपुट के साथ)
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