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Exclusive: 'यह तो बस शुरुआत है, हमारे शूटर्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ' शूटिंग में 5 मेडल मिलने पर एनआरएआई अध्यक्ष कलिकेश का बड़ा बयान

एशियन गेम्स में भारतीय शूटर्स ने अभी तक पांच पदक जीते हैं. जहां रविवार को महिलाओं की टीम ने 10m एयर राइफल इवेंट का सिल्वर अपने नाम किया तो आज पुरुष टीम ने.

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Exclusive: 'यह तो बस शुरुआत है, हमारे शूटर्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ' शूटिंग में 5 मेडल मिलने पर एनआरएआई अध्यक्ष कलिकेश का बड़ा बयान
शूटिंग में 5 मेडल मिलने पर एनआरएआई अध्यक्ष कलिकेश का बड़ा बयान

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शूटर्स का जलवा देखने को मिल रहा है. टूर्नामेंट के तीसरे दिन की शुरुआत भी भारतीय शूटिंग टीम के लिए जबरदस्त रही है. पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी हिमांशु ढिल्लों ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया. भारतीय शूटिंग टीम अब तक कुल 5 मेडल अपने नाम कर चुकी है. रविवार को महिला टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, जबकि इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर पर कब्जा जमाया था. टीम के अब तक के शानदार प्रदर्शन पर बात करते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अध्यक्ष कलिकेश सिंह ने कहा कि यह अभी महज शुरुआत है और शूटिंग टीम अभी कई और मेडल लेकर आएगी.

कलिकेश ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए कहा,"यह एक अच्छी शुरुआत है. मतलब, हमने कल टीम सिल्वर जीता, और एलावेनिल को महिलाओं की 10 मीटर राइफल में सिल्वर मिला. और आज, हमें इंडिविजुअल मेडल में सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मिले, और टीम सिल्वर भी. तो इंडियन शूटिंग के लिए यह अच्छी शुरुआत है, और मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है. ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है, और सबसे मज़बूत इवेंट्स अभी आने बाकी हैं. मुझे बहुत उम्मीद है."

कलिकेश सिंह ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि शूटिंग के मामले में भारत दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में से एक है. और सरकार और TOPS के सपोर्ट, गगन नारंग की लगातार देखरेख और उनके आस-पास की हाई-परफॉर्मेंस टीम के साथ, मुझे लगता है कि हमारे शूटर्स में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत है."

वहीं फाइनल में रुद्रांक्ष शुरुआत में बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इसके बाद हिमांशु ने अपनी पकड़ मजबूत की. जब उनसे पूछा गया कि रुद्रांक्ष कहां चूके, इस पर एनआरएआई के अध्यक्ष ने कहा,"मुझे लगता है कि बाद के हिस्से में, यानी आखिरी 5-10 शॉट्स में, चीनी एथलीट का प्रदर्शन बहुत ही शानदार और लगातार अच्छा रहा. हमारी तरफ़ से कुछ गलतियां हुईं. एक शॉट ऐसा भी था जब हिमांशु ढिल्लों को रुकने के लिए कहा गया, और उन्हें जल्दी शॉट लेना पड़ा. मुझे लगता है कि बस यही बात थी."

फाइनल में रुद्रांक्ष के ध्यान भटकने के सवाल पर उन्होंने कहा,"अगर आपको रुकने के लिए कहा जाए और आपने अपना शॉट न लिया हो, तो इससे ध्यान भटकता है. लेकिन फिर भी, मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि लड़के मुकाबले में बने रहे. उन्होंने अपनी छोटी-मोटी नाकामियों से ऊपर उठना सीखा और दूसरी और तीसरी पोज़िशन हासिल करने में कामयाब रहे. इंडियन शूटिंग टीम का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की टॉप तीन टीमें एशिया से हैं. चीन, भारत, कोरिया, जापान. तो यह दुनिया का सबसे बेहतरीन मुकाबला है. आपको ओलंपिक में भी ऐसा ही नतीजा मिल सकता था."

हिमांशु ढिल्लों पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने अपने डेब्यू पर सिल्वर जीता. जब कोच से पूछा गया कि 20 साल के खिलाड़ी को टीम में शामिल करने का फैसला किसका था, इस पर उन्होंने कहा,"हमारे पास एक सिलेक्शन सिस्टम है जो बहुत ही निष्पक्ष है. हम पूरे साल एथलीट्स पर नज़र रखते हैं, और हमारे पास स्कोर और सिलेक्शन के लिए एक रोलिंग एवरेज सिस्टम है. इसे MMA यानी मूविंग एवरेज सिस्टम कहते हैं. लेकिन वह युवा हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अब एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, और आज उनका जन्मदिन भी है. यह उनके लिए सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफ़ा है जो वह खुद को दे सकते थे. मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है."

कलिकेश सिंह ने हिमांशु की जूनियर से सीनियर कैटेगरी में आने पर कहा,"उन्होंने पहले भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में शूटिंग की है, लेकिन हमारे जूनियर शूटर्स बहुत शानदार हैं और वे हमारे सीनियर शूटर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. यही भारतीय शूटिंग बॉडी की खासियत है. लेकिन हां, मुझे लगता है कि हिमांशु ने अपने पहले हाई-प्रेशर कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा काम किया है. मैं उनके आने वाले सालों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं."

शूटिंग में अभी और कितने मेडल आ सकते हैं, इस पर कोच ने कहा,"मुझे लगता है कि लगभग हर इवेंट में- शूटिंग में छह इवेंट हैं, जिनमें पुरुषों और महिलाओं के मिक्स्ड-टीम इवेंट भी शामिल हैं-हर इवेंट में हमारे पास मेडल जीतने का मौका है."

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