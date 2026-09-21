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शूटिंग सांसों की, निशाना धड़कन का! इस 'असाधारण तैयारी' ने दी भारतीय शूटरों को एशियन गेम्स में नई ताकत

पिछले एशियन गेम्स की तरह ही इस बार भी भारतीय शूटरों ने आगाज तो बहुत ही शानदार किया है. उम्मीद है कि अंजाम भी कुछ वैसा ही होगा

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शूटिंग सांसों की, निशाना धड़कन का! इस 'असाधारण तैयारी' ने दी भारतीय शूटरों को एशियन गेम्स में नई ताकत
भारतीय शूटरों ने एशियन गेम्स में अच्छा आगाज किया है
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जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 में 'दिन की समाप्ति' पर क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन शुरुआत भारतीय शूटरों ने बहुत ही शानदार की है. खेल महाकुंभ के तीसरे दिन सोमवार सुबह हिमांशु और रुद्रांक्ष ने दो पदक और झटके, तो शुरुआती 6 में से 5 पदक शूटरों ने सुनिश्चित कर दिए. पिछले एशियन गेम्स में चीन में शूटरों ने कुल मिलाकर 22 पदक जीते थे. इसमें 7 गोल्ड 6 रजत और इतने ही कांस्य पदक आए थे. बहरहाल, अगर शुरुआत इतनी शानदार रही है, तो इसकी वजह यह है कि भारतीय शूटरों ने एक खास विद्या पर पिछले कुछ समय के दौरान बहुत ही गहराई से काम किया है. और वह है कि अपनी सांसों की गति को कैसे धीमा किया जाए, दिलों की धड़कनों को कैसे शांत किया जाए. और स्थिरता के उन कुछ पलों को कैसे खोजा जाए जो एशियाई खेलों में देश को एक बार फिर पदकों की बड़ी सौगात दिला सकें. इसी 'एक्सरसाइज' ने शुरुआत तो शानदार करा दी है और उम्मीद है कि 'अंत' भी कुछ ऐसा ही होगा. 


जब सोनम मस्कर ने भोपाल में एक शिविर के दौरान एशियाई खेलों में अपने पर्दापण की अंतिम तैयारियां शुरू कीं, तो 23 वर्षीय इस राइफल निशानेबाज़ की छाती पर एक बेल्ट बंधी थी और उंगली पर सेंसर लगे हुए थे. छाती पर बंधी बेल्ट उनके दिल की धड़कन (हार्ट रेट) को रियल-टाइम में माप रही थी, जबकि सेंसर उनके शरीर के तापमान पर नज़र रख रहे थे. इससे कोचों को तनाव के स्तर का पता चल रहा था. 

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तैयारी सिर्फ गोलियों और छर्रों तक सीमित नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मस्कर ने अपनी इवेंट से पहले बताया, 'अगर हार्ट रेट 100 या उससे अधिक है, तो लक्ष्य इसे नीचे लाना होता है और उसके बाद ही निशाना लगाना होता है.' मस्कर की तरह ही भारतीय शूटिंग टीम के कई खिलाड़ी नागोया में नई ज़मीन पर कदम रख रहे हैं. 18 राइफल और पिस्टल निशानेबाज़ों में से 10 पहली बार एशियाई खेलों में भाग ले रहे हैं. इसलिए, उनकी तैयारी सिर्फ टारगेट पर गोलियां और छर्रे (पैलेट्स) दागने तक सीमित नहीं रही है.

पिछले कुछ हफ्तों में भोपाल कैंप में प्रशिक्षण का कुछ हिस्सा किसी प्रयोगशाला के प्रयोग जैसा लग रहा था. एथलीटों के शरीर पर उपकरण लगे थे. उनके फोन पर एक ऐप खुला था और निशाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे रियल-टाइम में अपनी सांसें, दिल की धड़कन और त्वचा के तापमान में होते बदलावों को देख सकते थे.

भारत के राइफल कोच थॉमस फार्निक कहते हैं, 'हम निशानेबाज़ों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ शूटर स्थितियों पर कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया दे देते हैं. ये सभी बायोन्यूरोफीडबैक सिस्टम जो हमारे पास हैं, इनके ज़रिए हम उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ऐसी स्थितियों में अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करें, जहां प्रतिक्रिया देना ज़रूरी हो.'

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Photo Credit: X (formerly Twitter)


सांस की गति कम पर जोर

भारतीय शूटिंग के हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर पियरे ब्यूचैंप और खेल मनोवैज्ञानिक, राइफल और पिस्टल कोचों के साथ 'सेल्फ-रेगुलेशन' पर काम कर रहे हैं. वे निशानेबाज़ों को यह सिखा रहे हैं कि शॉट लगाने के लिए शरीर और दिमाग को जानबूझकर उस सही स्थिति में कैसे लाया जाए. उन्हें सिर्फ "रिलैक्स" रहने की हिदायत देने के बजाय यह दिखाया जा रहा था कि रिलैक्स होना वास्तव में दिखता और महसूस कैसा होता है, ताकि जब प्रतियोगिता शुरू हो, तो वे बिना उपकरणों के भी उस ज़ोन को पा सकें. एक मूल्यांकन के दौरान एक शूटर शॉट की तैयारी के चरण में प्रति मिनट लगभग 10 बार सांस ले रहा था. कोचों को लगा कि यह दर थोड़ी ज़्यादा है और उन्होंने विभिन्न ब्रीदिंग तकनीकों के ज़रिए इसे धीरे-धीरे कम करके प्रति मिनट चार से छह सांसों के स्तर पर लाने का काम किया.

पिस्टल शूटिंग के हाई-परफॉर्मेंस कोच रौनक पंडित का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ शूटर को शांत करना नहीं है. पंडित कहते हैं, 'सांस लेने की प्रक्रिया हमारी गतिविधियों (मूवमेंट) को प्रभावित करती है. दिल की धड़कन का भी यही असर होता है. इसलिए जब आप दूर से किसी निशाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो नंगी आंखों से न दिखने वाली बारीक हलचलें भी बहुत मायने रखती हैं.'

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दिल की धड़कन भी कम करता है सिस्टम

जैसे-जैसे सांस पर नियंत्रण बढ़ता है, दिल की धड़कन भी धीमी हो सकती है. एक मामले में एक शूटर की हृदय गति लगभग 80 बीट प्रति मिनट से घटकर 60 पर आ गई, जिसे ब्यूचैंप 'हार्ट-रेट डिसेलेरेशन' कहते हैं. भारत के कुछ शीर्ष निशानेबाज़ अपने व्यक्तिगत शॉट साइकिल के दौरान 30 से 40 बीट तक की गिरावट ला सकते हैं. हालांकि इसका लक्ष्य सबसे बड़ा आंकड़ा हासिल करना नहीं है. पंडित कहते हैं, 'महत्वपूर्ण यह है कि यह निशाना साधने और ट्रिगर दबाने की प्रक्रिया के साथ तालमेल (सिंक्रनाइज़) में हो, और वे इसे बार-बार दोहरा सकें.'

भोपाल ट्रेनिंग कैंप में खास तैयारी

भोपाल का एक ट्रेनिंग रेंज अलग बात है और एशियाई खेलों का फाइनल बिल्कुल अलग. इसलिए भोपाल कैंप में उस दबाव जैसा माहौल बनाने की भी कोशिश की गई. मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के प्रशिक्षुओं को बुलाया गया और उनसे शूटरों के आस-पास शोर मचाने को कहा गया, जबकि शूटर फाइनल जैसी नकली (सिम्युलेटेड) स्थितियों का सामना कर रहे थे. विचार यह था कि एथलीटों को व्यवधानों के बीच निशाना लगाने के लिए मजबूर किया जाए. उस शोर-शराबे और हलचल के बीच, जो प्रतियोगिता के दिन किसी परिचित दिनचर्या को असहज बना सकती है. निशानेबाज़ों को उसी क्रम में लौटना सीखना था. सांस पर नियंत्रण, दिल की धड़कन को शांत करना, साइट पिक्चर (निशाना) सेट करना और ट्रिगर खींचना.

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