मणिपुर में हिंसा के समय किसान मां-बाप देते थे पहरा, रोशिबिना करती रहीं ट्रेनिंग, 10 दिन पहले हुआ चयन, मेडल जीतनेवाली बेटी की कहानी

एशियाड में मेडल की हैट्रिक लगानेवाली रोशिबिना की कामयाबी की कहानी हैरत पैदा करती है. नागोया में NDTV की संवाददाता रिका रॉय से EXCLUSIVE बात करते हुए वो मणिपुर में हिंसा और उसके बीच अपनी ट्रेनिंग की कहानी कहती हैं तो दिल तेज़ी से धड़कने लगता है. NDTV से बात करती हुई रोशिबिना अपना मेडल दिखाती हैं और कहती हैं,"आसान नहीं था. क्योंकि मणिपुर में अभी शांति नहीं है. बीच-बीच में डिस्टर्बेंस होता है. केवल स्पोर्ट्स ही नहीं शिक्षा में भी डिस्टर्बेंस होता है. अगर शांति होगी तो खेल ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी खिलाड़ी देश के लिए नाम कमा पाएंगे."

किसान मां-बाप ने कमी नहीं महसूस होने दी

NDTV से बात करती हुई रोशिबिना अपने मां-बाप की कोशिशों को लेकर कहती हैं,"मुझे अपने मां-बाप पर गर्व है. मेरे मां-बाप किसान हैं. उन्होंने कभी हमें कोई कमी नहीं महसूस होने दी. उनके पास कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. मुझे उनपर बहुत गर्व होता है. मां-बाप को शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी."

नागोया से मां के लिए बैग ले जाऊंगी

NDTV से बात करती हुई रोशिबिना कहती हैं कि वो अपनी मां के लिए बैग और पापा के लिए एक लॉन्ग पेन (कलम) लेकर जाऊंगी. वो कहती हैं कि मां को बैग बहुत पसंद है.

सिर्फ़ 10 दिनों पहले विवादों के बीच हुआ चयन

मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले की 25 साल की रोशिबिना देवी नाओरेम ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में महिलाओं के 60 किग्रा सांडा में रजत जीता. लेकिन रोशिबिना की नागोया में नागोया में चयन से लेकर जीत की कहानी बेहद फ़िल्मी है. रोशिबिना के सेलेक्शन को लेकर बड़ा विवाद हो गया. वो ट्रायल्स में राजस्थान दिव्वांशि चौधरी से पहले हार गई थीं. उनके चयन पर दिव्यांशि ने शुरुआत में वीडियो बनाकर बवाल काट दिया था.

रोशिबिना के कोच अमित पाल NDTV संवाददाता विमल मोहन से बात करते हुए कहते हैं,"रोशिबिना दिसंबर से जून तक कैंप में थीं. लेकिन ट्रायल्स में वो दिव्यांशि से हारकर वापस मणिपुर चली गईं. मणिपुर में वो ट्रेनिंग करती रहीं. दिव्यांशि की इंजरी के बाद उन्हें 10 सितंबर को टीम में शामिल किया गया. सिर्फ़ 10 दिनों में अपने अनुभव और अभ्यास के सहारे वो फ़ॉर्म में आ गईं."

फ़ाइनल में कहां हुई चूक

रोशि के फ़ाइनल मैच को लेकर कोच कोच अमित पाल NDTV संवाददाता विमल मोहन से कहते हैं,"फ़ाइनल में चीन की झैंग ज़ियाओयू से उन्होंने अच्छी फ़ाइट की. झैंग ने फ़ाइनल में किक पर ज़ोर दिया और रोशि से डिफेंस में थोड़ी चूक हो गई. झैंग ने 60 किलोग्राम सांडा में गोल्ड और रोसि ने सिल्वर मेडल जीत लिया. ये बहुत बड़ी बात है." अमित कहते हैं कि उन्हें आख़िरी वक्त में ट्रेनिंग की कमी भी थोड़ा खल गई.

एशियाड में पदक की हैट्रिक, बर्फ़ी-सेलेब्रेशन

रोशिबिना 2022 के हांगझोऊ एशियाड में भी सिल्वर और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में वुशु के सांडा कैटगरी में 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज़ जीत चुकी हैं. नागोया में सिल्वर जीतकर रोशि ने हैट्रिक लगाई और मैच के बाद काजू की बर्फ़ी खाकर पत्रकारों के साथ सेलिब्रेट भी किया. इससे पहले रोशिबिना 2018 जकार्ता एशियाड में कांस्य और 2023 हांगझोऊ एशियाड में भी सिल्वर जीत चुकी हैं. हांगझोउ में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

माता-पिता देते थे पहरा

रोशिबिना जनवरी में श्रीनगर में ट्रेनिंग कर रही थीं. लेकिन उनका दिमाग मणिपुर में रहता था. रोशिबना का परिवार मणिपुर के सबसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में से एक विष्णुपुर जिले में रहते हैं. रोशिबिना मैतेई हैं. हिंसा के दौरान उनका गांव बेहद संवेदनशील इलाके में था, जिसकी वजह से उनके पिता नोरेम दामू सिंह और मां रोमिला देवी को अपने गांव की रक्षा के लिए रात-रात भर जागकर पहरा देना पड़ता था.

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