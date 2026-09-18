एशियाई खेल 2026 में बड़ा विवाद, आधी रात को जिमनास्ट प्रणति नायक और पुरुष कोच को मिला एक ही कमरा

एशियन गेम्स 2026 के लिए जब से भारतीय दल नागोया (जापान) पहुंचा है, तब से रहने की व्यवस्था को लेकर भारी अव्यवस्था मची हुई है. गुरुवार को भारतीय दल के सदस्यों के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई. जिमनास्ट प्रणति नायक और उनके कोच अशोक मिश्रा को अपने आधिकारिक कमरे में चेक-इन करते समय एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जब आयोजकों ने उन्हें बताया कि उन्हें क्रूज शिप पर एक ही कमरा आवंटित किया गया है. एथलीटों और सपोर्ट स्टाफ के लिए महिला-पुरुषों के लिए साझा रूम व्यवस्था से नाखुश, दोनों को तुरंत इस मामले को उच्च स्तर पर उठाना पड़ा. स्थानीय आयोजकों और टीम अधिकारियों से संपर्क करने की लगातार कोशिशों के बावजूद, घंटों तक स्थिति का कोई समाधान नहीं निकला.

NDTV को पता चला है कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के तत्काल हस्तक्षेप के बाद ही रात करीब 1:30 बजे वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सका. हालांकि, अव्यवस्था का सिलसिला यहीं नहीं रुका. जब अशोक मिश्रा आखिरकार अलग कमरे की चाबी लेने गए, तो होटल के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि रजिस्टर में उनकी बुकिंग नहीं मिल रही थी.

इसका कारण आधिकारिक कागजी कार्रवाई में एक छोटी सी प्रशासनिक चूक थी. सिस्टम रिकॉर्ड में उनके नाम से "I" अक्षर छूट गया था. इसको ठीक करने और उनके एक्रेडिटेशन (मान्यता) को सत्यापित करने में 45 मिनट और लग गए, जिससे कोच को रात 2:00 बजे के बाद तक इंतजार करना पड़ा और आखिरकार वे अपने कमरे में आराम कर पाए.

NDTV द्वारा पूछे जाने पर, प्रणति ने पुष्टि की कि ऐसी घटना हुई थी और इसे रात करीब 2:00 बजे ही सुलझाया जा सका. जिमनास्ट ने कहा, "हां, कमरे को लेकर कुछ गड़बड़ हुई थी. इसे रात करीब 2:00 बजे सुलझा लिया गया." जब से भारतीय दल जापान पहुंचा है, तब से आवास से संबंधित कई मुद्दे सामने आए हैं. कई एथलीटों को कमरा आवंटित होने से पहले घंटों इंतजार करना पड़ा. प्रशिक्षण और पोषण तक पहुंच भी एक समस्या रही है.

यह भी बताया गया है कि भारतीय कबड्डी दल के सदस्यों को भी अपने आगमन पर होटल में इसी तरह की गड़बड़ी और चेक-इन में देरी का सामना करना पड़ा, जो टीम के आगमन के चरण के दौरान व्यापक प्रशासनिक और समन्वय संबंधी खामियों की एक और घटना को उजागर करता है.

प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं, ऐसे में एथलीट और सपोर्ट स्टाफ उम्मीद कर रहे हैं कि मैदान के बाहर की प्रशासनिक दिक्कतें अब पीछे छूट गई हैं ताकि वो अपना पूरा ध्यान वापस प्रदर्शन पर केंद्रित कर सकें.