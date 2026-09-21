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भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा, टेबल टेनिस में धमाकेदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में एंट्री

भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने एशियाई खेलों में अपने दूसरे ग्रुप F मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

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भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा, टेबल टेनिस में धमाकेदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में एंट्री
एशियन गेम्स में भारत का जलवा, पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया

एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय टेबल टेनिस टीम ने धमाकेदार जीत के साथ की है। सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा. सुतीर्था मुखर्जी ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इस दौरान पाकिस्तान की खिलाड़ी अलीना सुतीर्था के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आईं. सुतीर्था पूरे मैच में हावी रहीं और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया.

सुतीर्था ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पहले गेम को 11-3 से अपने नाम किया. इसके बाद दूसरे गेम में भी सुतीर्था का दबदबा देखने को मिला और उन्होंने यह गेम 11-3 से जीता। तीसरे गेम को 11-4 से जीतने के साथ ही सुतीर्था ने मैच को अपने नाम करते भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई.

इसके बाद दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने दमदार प्रदर्शन किया। भारतीय युवा खिलाड़ी सिंड्रेला ने पाकिस्तान की कुलसूम खान के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया और उन्हें आसानी से 11-6, 11-7, 11-5 से शिकस्त देते हुए भारत को मुकाबले में 2-0 की बढ़त दिलाई। सिंड्रेला के आगे कुलसूम की एक नहीं चल सकी और वह बुरी तरह से संघर्ष करती दिखाई दीं.

तीसरे मैच को जीतकर श्रीजा अकुला ने भारत की जीत पर मुहर लगाई। श्रीजा पाकिस्तान की खिलाड़ी फातिमा खान के खिलाफ पूरे मैच में हावी नजर आईं और उन्होंने मैच को 11-4, 11-4 और 11-5 से अपने नाम किया. श्रीजा की जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत की झोली में दो मेडल आए. 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल को अपने नाम किया. वहीं, इलावेनिल वलारिवान ने भी 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया.

(IANS के इनपुट के साथ)

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